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  • Киевстар возобновил голосовую связь: как позвонить родным, если сеть еще не появилась

Киевстар возобновил голосовую связь: как позвонить родным, если сеть еще не появилась

Сегодня 20:39
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В Киевстаре сообщили о возобновлении голосовой связи.

Новости Днепра про Киевстар возобновил голосовую связь: как позвонить родным, если сеть еще не появилась

Около 17 часов вечера начали появляться сообщения о том, что сеть Киевстар понемногу начинает работать. В 18:00 оператор официально подтвердил информацию о возобновлении голосовой связи. Интернет до сих пор «лежит».

Как сообщили в Киевстаре, связь полноценно должна заработать до конца суток, а интернет обещают вернуть в течение 14 декабря.

Друзья! Наши специалисты и партнеры сделали все возможное для возобновления работы сети от последствий кибератаки. Сейчас в 18:00 наша команда начала включение голосовой связи по всей Украине. И мы невероятно радуемся, что связь начинает появляться и вы можете позвонить по телефону родным, — рассказали в компании.

В Киевстаре отметили, что нужно сделать, чтобы связь вернулась:

  • перезагрузить телефоны;
  • отключить услугу VoLTE в настройках телефона – эту функцию можно найти в Настройках – Подключение – Мобильные сети – Вызовы VoLTE.

Когда вернут смс и интернет, Киевстар предоставит абонентам компенсацию за потерянное время.

«После полного восстановления сети мы обещаем подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании. Мы невероятно благодарны вам за поддержку и понимание! Продолжаем без устали работать, чтобы Украина была на связи», — заверили в компании.

Напомним, Киевстар «лежит» с утра 12 декабря. Проблемы возникли из-за мощной хакерской атаки, последствия которой разгребаются вместе с СБУ и специалистами других телекоммуникационных компаний.

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