Киевстар возобновил голосовую связь: как позвонить родным, если сеть еще не появилась

Около 17 часов вечера начали появляться сообщения о том, что сеть Киевстар понемногу начинает работать. В 18:00 оператор официально подтвердил информацию о возобновлении голосовой связи. Интернет до сих пор «лежит».
Как сообщили в Киевстаре, связь полноценно должна заработать до конца суток, а интернет обещают вернуть в течение 14 декабря.
Друзья! Наши специалисты и партнеры сделали все возможное для возобновления работы сети от последствий кибератаки. Сейчас в 18:00 наша команда начала включение голосовой связи по всей Украине. И мы невероятно радуемся, что связь начинает появляться и вы можете позвонить по телефону родным, — рассказали в компании.
В Киевстаре отметили, что нужно сделать, чтобы связь вернулась:
Когда вернут смс и интернет, Киевстар предоставит абонентам компенсацию за потерянное время.
«После полного восстановления сети мы обещаем подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании. Мы невероятно благодарны вам за поддержку и понимание! Продолжаем без устали работать, чтобы Украина была на связи», — заверили в компании.
Напомним, Киевстар «лежит» с утра 12 декабря. Проблемы возникли из-за мощной хакерской атаки, последствия которой разгребаются вместе с СБУ и специалистами других телекоммуникационных компаний.
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