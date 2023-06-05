Квас, курка та сир: порівняння цін у мережах АТБ, Варус та «Сільпо» у Дніпрі

Магазини Дніпра регулярно оновлюють цінники на найпопулярніші товари. Продукція дорожчає, але багато рітейлів проводять акції та віддають товар зі знижками.

Журналісти dnepr.info продовжують огляд цін на продукти у супермаркетах Дніпра. На черзі вода мінеральна «Миргородська», кисломолочний сир «Ферма2 5% жирності, курячі ніжки «Наша Ряба», кетчуп «Торчин2 шашличний та квас «Ярило». Порівнювати ціни ми будемо у магазинах трьох торгових мереж: АТБ, Варус та «Сільпо». Зазначимо, в одній із мереж не всі товари та зі списку були в наявності.

Вода «Миргородська» слабогазована у «Сільпо» коштує 16,4 грн за півтора літри. В АТБ ціна трохи менша – 16,1 грн. У Варусі півтора літри води можна придбати за ціною 15,5 грн.

Кисломолочний сир «Ферма» 5% жирності у «Сільпо» коштує 51,8 грн. за упаковку в 350 грам. На нього у магазині діє акція. В АТБ сир «Ферма» не продається. У Варусі купити упаковку сиру «Ферма» можна за 59,5 грн.

Курячі гомілки в упаковці коштуватимуть 106 грн за кіло у магазині «Сільпо». У магазині АТБ курячих гомілок такого виробника немає. У Варусі на цю позицію товару діє акційна пропозиція та купити курячі гомілки від «Нашої Ряби» в упаковці можна за ціною 86,9 грн за кіло.

У магазині «Сільпо» упаковка кетчупу «Торчин» до шашлику коштуватиме 23,99 грн за 250 грам. У АТБ кетчупу такої фірми немає на прилавках. У Варусі за аналогічне пакування кетчупу «Торчин» просять 30,9 грн.

Квас «Ярило» класичний у «Сільпо» коштує 44,69 грн за півтора літри. В АТБ цей же квас продається за 26,4 грн. за аналогічний обсяг – у магазині на нього діє акційна пропозиція. У магазині Варус квас «Ярило» продають ще дешевше – по 22,9 грн. – тут також діє акційна пропозиція на цей товар.

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