Як виглядають номери турбаз поблизу Дніпра за 2,3 тис грн на добу: біля річки та на Блакитних Озерах (ФОТО)

У Дніпрі відпочити на турбазі на березі річки можна не лише у Новомосковську, а й Кам'янському. У цьому місті також функціонує кілька туристичних баз та готелів, проживаючи в яких можна купатися в річці Дніпро, гуляти сосновим лісом або засмагати на пляжі біля «Блакитних озер».

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме відпочинок цього року на турбазі в Кам’янському.

База відпочинку «Золоті піски» розташована на березі Дніпра. Тут є сосновий ліс. На території басейн, ресторан, відпочиваючі можуть зіграти в боулінг, сходити в лазню, половити рибу або влаштувати посиденьки в альтанці, зайнятися спортом у тренажерному залі, покататися на квадроциклі, катері. Для дітей є дитячий басейн. Ціни за проживання на турбазі стартують від 1,5 тис. грн за двомісний номер на добу. Відпочиваючий отримає кімнату із зручностями, телевізором, бездротовим інтернетом, кондиціонером та одним двоспальним ліжком.

Міні-готель «Весела Роща» також знаходиться на березі річки в Кам’янському. На території є дитячий майданчик, безкоштовне паркування, сад та приватний пляж, басейн. За номер з двоспальним ліжком та розкладним диваном потрібно віддати 2,3 тис грн на добу. У кімнаті є кондиціонер, телевізор, холодильник, безкоштовний інтернет, всі зручності, обідній стіл та вихід на терасу.

Гостьовий будинок «Блакитне Озеро» знаходить у Єлизаветівці неподалік котловану та лісу. Іти до пляжу потрібно буде близько 10-15 хвилин. Відпочиваючі можуть самостійно приготувати їжу в номері. На території селища, де розташований гостьовий будинок, є магазин, безкоштовна парковка. Поряд з кожним будиночком є альтанки з мангалом, у кожному номері телевізор, кондиціонер, інтернет. Можна взяти на прокат велосипед чи каяк – за це попросять у середньому 200 грн. Бюджетний двомісний номер тут коштуватиме 800 грн на добу.

База відпочинку «Заїмка» розташована прямо на березі озера. Жити відпочиваючим пропонують у котеджах. У стандартному номері тут можуть розміститися двое дорослих та дві дитини, є двоспальне ліжко, мікрохвильова піч, міні кухня з посудом, електрочайник, диван, кондиціонер, телевізор, інтернет, зручності в номері. Обійдеться оренда такого котеджу у будні 1,5 тис грн, у вихідні – 2 тис грн на добу. У вартість входить паркування однієї машини, користування мангальною зоною з інвентарем.

База відпочинку Green Park пропонує відпочиваючим проживання у котеджах. Біля будиночка є стоянки для авто, вуличні меблі, особистий мангал. У котеджі спальня, вітальня, ванна кімната, кондиціонер, холодильник, чайник, телевізор, столик. Для двох осіб оренда будиночка коштуватиме 1,5 тис грн на добу. На території бази відпочинку пляж, альтанки.

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