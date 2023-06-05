Квас, курица и творог:  сравнение цен в сетях АТБ, Варус и «Сильпо» в Днепре

Журналисты dnepr.info продолжают обзор цен на продукты в супермаркетах Днепра. На очереди вода минеральная «Миргородская», кисломолочный сыр «Ферма» 5% жирности, куриные ножки «Наша Ряба», кетчуп «Торчин» шашлычный и квас «Ярило». Сравнивать цены мы будем в магазинах трех торговых сетей: АТБ, Варус и «Сильпо». Отметим, в одной из сетей не все товары и з списка были в наличии.
Вода «Миргородская» слабогазированная в «Сильпо» обойдется в 16,4 грн за полтора литра. В АТБ цена чуть меньше – 16,1 грн. В Варусе полтора литра воды можно купить по цене 15,5 грн.
Кисломолочный сыр «Ферма» 5% жирности в «Сильпо» стоит 51,8 грн за упаковку в 350 грамм. На него в магазине действует акция. В АТБ творог «Ферма» не продается. В Варусе купить упаковку творога «Ферма» можно за 59,5 грн.
Куриные голени в упаковке обойдутся в 106 грн за кило в магазине «Сильпо». В магазине АТБ куриных голеней такого производителя нет. В Варусе на данную позицию товара действует акционное предложение и купить куриные голени от «Нашей Рябы» в упаковке можно по цене 86,9 грн за кило.
В магазине «Сильпо» упаковка кетчупа «Торчин» до шашлику обойдется в 23,99 грн за 250 грамм. В АТБ кетчупа такой фирмы нет на прилавках. В Варусе за аналогичную упаковку кетчупа «Торчин» просят 30,9 грн.
Квас «Ярило» классический в «Сильпо» стоит 44,69 грн за полутора литра. В АТБ этот же квас продается за 26,4 грн за аналогичный объем – в магазине на него действует акционное предложение. В магазине Варус квас «Ярило» продают еще дешевле – по 22,9 грн – тут также действует акционное предложение на этот товар.
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