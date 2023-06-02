Нові тарифи, доплати пенсіонерам та початок вступної кампанії: що чекати мешканцям Дніпра у червні

Цього місяця на мешканців Дніпра чекає багато змін. Збільшиться плата за комунальні платежі, деякі пенсіонери отримуватимуть більше виплат, абітурієнти почнуть складати тести.

Журналісти dnepr.info розбиралися, що нового принесе перший місяць літа.

Доплати пенсіонерам

У червні свої законні доплати до пенсії отримають працюючі пенсіонери. Перерахунок виплат було здійснено ще у квітні, але доплати виплатять лише зараз і одразу за три місяці – квітень, травень та червень. Причина затримки – нові правила у Пенсійному фонді. Тепер підприємства звітують про кількість працівників та внесок не щомісяця, а раз у квартал. Пенсіонери, що працюють, отримають доплати, якщо станом на 1 березня цього року у них було 24 місяці страхового стажу. Розмір залежить від заробітку, страхового стажу та розраховується індивідуально.

Оплата комуналки

З 1 червня за світло платитимемо по-новому – 2,64 грн за кВт, при цьому тариф єдиний, без градації за кількістю кіловат, як було раніше. При цьому нічний тариф зберігається – він становитиме 1,32 грн. за кВт.

Можливо, подорожчає і вартість куба води. Нацкомісія вже заявила, що підвищення цін на водовідведення у великих містах може становити до 30%, але поки що точних даних з цього питання немає.

НМТ тест 2023

Вже з понеділка одинадцятикласники складатимуть національний мультипредметний тест. Сесія триватиме три тижні. Додаткова пройде у липні. Єдиний НМТ складатимуть не лише діти, які живуть в Україні, а й ті, хто зараз перебуває за кордоном. Школяру обов’язково треба скласти три тести: українську мову та літературу, математику та третю – на вибір.

Вступна кампаннія 2023

Подавати документи до закладів професійної вищої освіти абітурієнти матимуть змогу вже з 23 червня. Для них вступна кампанія триватиме до 3 серпня. Ті, хто вступає до вишів на основі повної загальної середньої освіти, можуть почати подавати документи з 1 липня. Остаточні результати вони дізнаються після 30 серпня.

Додаткові вихідні у червні 2023

Цього місяця випадає два свята, коли за законом має бути вихідний – Трійця – 4 червня та День конституції – 28 червня, але у зв’язку з військовим становищем у країні додаткові вихідні скасовані.

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