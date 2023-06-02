Нові тарифи, доплати пенсіонерам та початок вступної кампанії: що чекати мешканцям Дніпра у червні

Журналісти dnepr.info розбиралися, що нового принесе перший місяць літа.
У червні свої законні доплати до пенсії отримають працюючі пенсіонери. Перерахунок виплат було здійснено ще у квітні, але доплати виплатять лише зараз і одразу за три місяці – квітень, травень та червень. Причина затримки – нові правила у Пенсійному фонді. Тепер підприємства звітують про кількість працівників та внесок не щомісяця, а раз у квартал. Пенсіонери, що працюють, отримають доплати, якщо станом на 1 березня цього року у них було 24 місяці страхового стажу. Розмір залежить від заробітку, страхового стажу та розраховується індивідуально.
З 1 червня за світло платитимемо по-новому – 2,64 грн за кВт, при цьому тариф єдиний, без градації за кількістю кіловат, як було раніше. При цьому нічний тариф зберігається – він становитиме 1,32 грн. за кВт.
Можливо, подорожчає і вартість куба води. Нацкомісія вже заявила, що підвищення цін на водовідведення у великих містах може становити до 30%, але поки що точних даних з цього питання немає.
Вже з понеділка одинадцятикласники складатимуть національний мультипредметний тест. Сесія триватиме три тижні. Додаткова пройде у липні. Єдиний НМТ складатимуть не лише діти, які живуть в Україні, а й ті, хто зараз перебуває за кордоном. Школяру обов’язково треба скласти три тести: українську мову та літературу, математику та третю – на вибір.
Подавати документи до закладів професійної вищої освіти абітурієнти матимуть змогу вже з 23 червня. Для них вступна кампанія триватиме до 3 серпня. Ті, хто вступає до вишів на основі повної загальної середньої освіти, можуть почати подавати документи з 1 липня. Остаточні результати вони дізнаються після 30 серпня.
Цього місяця випадає два свята, коли за законом має бути вихідний – Трійця – 4 червня та День конституції – 28 червня, але у зв’язку з військовим становищем у країні додаткові вихідні скасовані.
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