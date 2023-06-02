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  • Тут вперше підняли український прапор та плавали на човнах: як у Дніпрі з’явився Театральний бульвар (ФОТО)

Тут вперше підняли український прапор та плавали на човнах: як у Дніпрі з’явився Театральний бульвар (ФОТО)

Сьогодні 12:41
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Театральний бульвар у Дніпрі давно став книжковим ринком. З'явився він у місті нещодавно – трохи більше 40 років тому і спочатку це було місце для відпочинку містян, з лавками, деревами та фонтаном. Пізніше тут з'явилися павільйони торговців.

Новости Днепра про Тут вперше підняли український прапор та плавали на човнах: як у Дніпрі з'явився Театральний бульвар (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як у Дніпрі з’явився Театральний бульвар та як він перетворився на книжковий ринок.

Поштовхом для появи Театрального бульвару в Дніпрі стала сильна злива наприкінці липня 1977 року. До цього на місці, де сьогодні продають книги стояло два будинки – це були дві та триповерхові будівлі, одна з яких практично впритул прилягала до театру ім. Шевченка.

Новости Днепра про Тут вперше підняли український прапор та плавали на човнах: як у Дніпрі з'явився Театральний бульвар (ФОТО)

Місце, де знаходиться бульвар з дня заснування міста, страждало від води. Спочатку його затоплювала річка, що виходила з берегів, а під час дощів води тут збиралося стільки, що місцеві жителі плавали на човнах.

Новости Днепра про Тут вперше підняли український прапор та плавали на човнах: як у Дніпрі з'явився Театральний бульвар (ФОТО)

Коли була обладнана частина набережної, тут вирішили побудувати будинки, вважаючи, що велика вода місцевості вже не загрожує. Але після сильної зливи 1977 року підвали будинків виявилися затопленими і влада прийняла рішення, що будинки мають бути знесені, а мешканці – розселені. Робилося це задля безпеки людей.

На місці будинків побудували Театральний бульвар. Створювався він як місце відпочинку містян. Тут було багато зелених дерев, лавочки, фонтан та естакада праворуч від театру.

Новости Днепра про Тут вперше підняли український прапор та плавали на човнах: як у Дніпрі з'явився Театральний бульвар (ФОТО)

Навпроти входу в театр було ухвалено рішення повісити величезну люстру-світильник Архітекторами виступили Євген Яшунський та Леонід Халявський. Назву свою місцевість отримала тому що поряд знаходиться театр та філармонія. На карті міста Театральний бульвар з’явився  у 1979 році.

Новости Днепра про Тут вперше підняли український прапор та плавали на човнах: як у Дніпрі з'явився Театральний бульвар (ФОТО)

1991 року тут уперше у місті було піднято український прапор.

На початку 1990-х років вулиця Мономаха стала забудовуватися ресторанами та кіосками, а на бульвар прийшли торговці книгами. Купити тут можна було будь-яку книгу, асортимент був величезний, продавців було багато, а книжок ще більше. Школярі та студенти купували тут підручники, інші – детективи, жіночі романи, рідкісні історичні книги.

Новости Днепра про Тут вперше підняли український прапор та плавали на човнах: як у Дніпрі з'явився Театральний бульвар (ФОТО)

Спочатку торгівля була стихійною, продавці розкладали свій товар на клейонці на землі, на лавках, а пізніше на бульварі обладнали павільйони.

Новости Днепра про Тут вперше підняли український прапор та плавали на човнах: як у Дніпрі з'явився Театральний бульвар (ФОТО)

Але згодом продавців ставало дедалі менше, як і асортименту товару вони. Сьогодні від книжкового ринку залишилася практично лише одна назва, тепер тут можна купити не тільки нові книги, а й уживані, випущені 5,10 або більше років тому і вже читані неодноразово.

 

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Новости Днепра про Тут вперше підняли український прапор та плавали на човнах: як у Дніпрі з'явився Театральний бульвар (ФОТО)Українська Новости Днепра про Тут вперше підняли український прапор та плавали на човнах: як у Дніпрі з'явився Театральний бульвар (ФОТО)Русский

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