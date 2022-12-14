Квартири з секретом та слід від війни: історія незвичайного будинку Пекаря у Дніпрі (ФОТО)

На колишній Гімнастичній вулиці у Дніпрі можна побачити будинки, яким понад сто років. Постраждалі від війн вони стоять і досі, відносно непогано виглядають та в них живуть люди.

Гімнастична вулиця з’явилася на карті міста в середині 1850-х років. Знаходилася вона поряд із Болотною площею і все, що було на вулиці – це зарослі дерев, кущів та болота. Місцевість довгий час не мала назву, та належала козаку Лазарю Глобі. Після його смерті територія була передана казенній суконній фабриці.

Перший будинок на тоді ще безіменній ділянці з’явився у 1795 році. Він був дерев’яний і належав директору суконної фабрики. Пізніше тут з’явився пивоварний завод Боте. І, нарешті, після 1850-х років вулиця отримала своє «ім’я». Існує легенда, що свою назву Гімнастична здобула на честь гімнастичного залу, розташованого на її території. Щоправда, він був відкритий у 1900 році, а назва біля вулиці з’явилася раніше. Тож точного походження її «імені» не знає ніхто.

Ще до отримання «офіційної» назви на вулиці почали з’являтися дома, а офіційна назва лише прискорила забудову території.

У 1890-х роках тут почали будувати прибуткові будинки. Один із таких – будинок Пекаря з’явився на Гімнастичній 1898 року. У будівлі було три поверхи. На першому – знаходилася пекарня та магазинчик, де можна було купити свіжий хліб та булочки. Другий – власник будинку здавав в оренду, на третьому жив сам. Квартири були з однаковим плануванням, але різним метражем. Площа квартир третього поверху при однаковому плануванні з приміщеннями на другому була значно більшою за метражем, а на першому – меншою, ніж на другому. Досягнули цього хитрістю: стіни першого поверху дуже товсті, але чим вище поверх – тим перегородки ставали тоншими.

Під будинком був підвал з вікнами, де знаходилася котельня та приміщення для прислуги.

До нас будинок Пекаря дійшов уже у «зміненому» вигляді. Під час Другої світової війни одна з бомб потрапила до пекарні, а згодом – у стіну будинку потрапив снаряд. Місце попадання можна «пізнати» по світлішій цегляній кладці. Після війни у будинку жили люди, перший поверх був відданий під потреби різних організацій. Сьогодні велику кількість приміщень у будинку займають офіси.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Читайте також:

Українська Русский

Автор: