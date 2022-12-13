Без балкона та з ліжком на кухні: як виглядає однокімнатна квартира за 4,8 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Однокімнатні квартири на ринку Дніпра користуються великим попитом. Купивши житло невеликого метражу, в ньому можна обладнати кухню-студію, спальню і навіть робочу зону, але при цьому ціна за оплату комуналки не буде дуже високою. Однокімнатні квартири в ЖК продають вже з ремонтом та меблями, тож новому господареві нічого не потрібно буде робити, і почати проживати у своєму будинку з першого дня покупки. На відміну від дешевих квартир, де квадратні метри коштують менше, але перед тим, як туди в'їхати, потрібно вкласти чимало коштів у ремонт приміщення.

Журналісти dnepr. info зібрали добірку найдорожчих однокімнатних квартир на продаж у Дніпрі з меблями та ремонтом.

4,8 млн грн коштуватиме житло на Набережній Перемоги. У квартирі одна кімната, загальна площа 48 кв. м. Виходить, що один квадратний метр житла коштує 100 тис грн. Знаходиться вона на 21 поверсі. У квартирі панорамні вікна з видом на Дніпро.

Трохи дешевше, 4,1 млн грн обійдеться квартира на вулиці Вернадського. Загальна площа приміщення – 50 кв.м, тобто один метр житла коштує майже 82,5 тис грн. Поруч розташований міський парк. Однокімнатна знаходиться майже під дахом будинку, на 24 поверсі. За твердженням продавця, взимку комуналка коштуватиме 2,1 тис грн, влітку – 1,1 тис грн. У квартирі є індивідуальне опалення.

Житло на вулиці Південній у Дніпрі коштує 3,6 млн грн. за 40 кв. м. Тобто, незважаючи на меншу ціну загалом за квартиру, за фактом один квадратний метр коштує дорожче, ніж на вулиці Вернадського і обійдеться майже 89 тис грн. Розташована однокімнатна квартира в 11 поверховому будинку на 5 поверсі. У ній, як і скрізь, зроблено ремонт і є техніка, але при цьому всім цим добром активно користуються квартиранти, оскільки приміщення зараз знаходиться в оренді. Комуналка взимку коштує 2,1 тис грн, а влітку – майже 1,3 тис грн.

Однокімнатна на вулиці Виконкомівській у Дніпрі коштуватиме 3,3 млн грн. Загальна площа приміщення – 50 кв.м, за кожен із яких потрібно віддати 66,6 тис грн. Квартира знаходиться на 13 поверсі 21 поверхового будинку. Встановлено систему «тепла підлога», індивідуальне опалення та електрокотел. Комуналка взимку коштуватиме 2,1 тис грн, влітку 800 грн.

Однокімнатна на Тітова продається за 3 млн грн. Розташована на 6-му поверсі 9-ти поверхового будинку. Загальна площа 49 кв. м. Один метр житла коштуватиме 62 тис грн. Вікна виходять на стадіон. Комуналка взимку коштуватиме 2 тис грн, влітку – вдвічі дешевше.

За 2,9 млн грн можна купити однокімнатну 48 кв.м на вулиці Європейська. Квадратний метр тут також коштуватиме 62 тис грн. Знаходиться на 19 поверсі 22 поверхового будинку. Обладнана системою «розумний дім». У ЖК для мешканців працює басейн. У квартирі буквально все знаходиться в одній кімнаті – від плити та столу для приготування їжі до ліжка.

2,8 млн грн треба віддати за однокімнатну квартиру у Дніпрі, якщо захочеться жити на вулиці Володимирській. Загальна площа приміщення 49 кв. м. За кожен потрібно заплатити майже 57 тис грн. Проживаючи тут до центру міста, потрібно буде добиратися хвилин 20, минаючи міст, але, як пише продавець, «житло знаходиться в екологічно чистому районі». Влітку комуналка коштуватиме 1,5 тис грн, узимку – на тисячу більше.

Також на лівому березі Дніпра, на вулиці Лугівській, можна купити квартиру за 2,4 млн грн. В однокімнатній 40 кв.м площі. Кожен коштує 60 тис грн. У ній немає лоджії або балкона, незважаючи на те, що приміщення знаходиться на 9 поверсі багатоповерхового будинку. Все працює від електрики: від плити до опалення та гарячої води.

Стільки ж коштуватиме однокімнатна квартира на проспекті Гагаріна у Дніпрі. Але, на відміну від попередніх варіантів, її загальна площа – 28 кв.м, а це означає, що за кожен метр новий господар заплатить майже 86 тис грн. У санвузлі встановлена «тепла підлога», є кухня-студія, індивідуальне опалення у вигляді електричного котла. Знаходиться на 8 поверсі 12 поверхового будинку.

Найдешевша квартира в нашій добірці знаходиться на бульварі Кобзаря у Дніпрі. Розташована в 7-поверховому будинку, на передостанньому поверсі. Загальна площа 43 кв.м. За кожен потрібно віддати 50 тис грн. або 2,1 млн грн за всю квартиру. У приміщенні є кухня-студія, спальня та гардероб.

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