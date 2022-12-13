Напівзруйновані прольоти та чорна шахта ліфта: як усередині виглядає готель «Парус» у Дніпрі (ФОТО)

За час існування готелю він забрав життя понад 60 людей. Частина з них загинула через те, що оступилася і впала з висоти. Журналісти dnepr.info закликають мешканців Дніпра не ризикувати і не ходити до готелю на екскурсію, а натомість – просто переглянути фото, зроблені всередині «Паруса».
Будівництво готелю у Дніпрі розпочали у 1974 році. Планувалося, що він запрацює вже у 1979 році, але потім дату відкриття кілька разів переносили через брак коштів на будівництво. У результаті, коли готель був готовий на 80%, гроші закінчилися і будівництво зупинилося.
Планувалося, що в готелі буде близько 600 номерів і зупиняться в ньому зможуть 996 постояльців. На цокольному поверсі будуть розміщені не тільки ресторан та кафе, а й перукарня, пральня, гаражі, більярдні та конференц-зали. Також планувалося, що «Парус» матиме свій басейн і причал. Для зведення будівлі на воді було намито ділянку понад 6 гектарів.
Призупиняти будівництво готелю почали у 1985 році, проте роботи тривали до 1987 року. Ось уже кілька десятиліть 32-поверхова будівля стоїть як привид серед міста.
На момент зупинки будівництва в готелі було встановлено вікна, двері, змонтовано частину комунікацій та обговорено внутрішнє оздоблення. Згодом вікна та двері зникли.
Об’єкт не законсервували, а залишили руйнуватися. Погода і час роблять свою справу, у будівлі руйнуються перегородки, сходи. Скрізь багато бруду, валяються залишки будівельного сміття та те, що обсипалося з уже збудованих стін та стель.
З початку 2000-х років «Парус» перейшов у приватну власність, але на початку цього року його повернули громаді міста. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що розташований на березі готель знесуть.
фото: блог Артема Костюка, Валерій Чесноков
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