Де у Дніпрі знаходилася найбільша гірка для катання на санчатах та лижах

Понад 100 років тому у Рибаківській балці знаходилися цегляні заводи. А сама балка отримала таку назву на честь братів Рибакових, які облаштували там виробництво. Згодом балку частково засипали і більшу її частину забудували приватними та багатоквартирними будинками. Виняток становила її південна частина, де сьогодні знаходиться парк Зелений Гай.

Його умовно можна поділити на дві частини. В одній – вже облаштованій та реконструйованій є пішохідні доріжки, обладнані майданчики для дітей, висаджені клумби та облагороджені сходи. В іншій – все ще можна побачити «сліди» балки у вигляді величезних пагорбів.

Близько 50 років тому тут також був парк, але розваг у ньому було набагато менше. Втім, коли наставала зима діти із сусідніх будинків знаходили відмінне застосування схилам парку та балки і перетворювали територію на величезну гірку для катання на санчатах. Ділянки для катання вибиралися такі, де було найменше перешкод по дорозі, тобто не засаджені деревами.

«Усю зиму на санчатах та лижах каталися. Хто на чому. Як випаде сніг, народу збиралося море. Дорослі теж раділи снігу та катались разом з дітьми. Діти іноді приходили додому в порваному одязі, оскільки випадали із санчат, чіплялися за гілки, пеньки. Проходячи повз містяни, або мешканці сусіднього з балкою дому у сніжні дні чули просто гул різних голосів», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Наталія Подалекова.

Найзручнішою, найшвидшою і найвищою вважалася ділянка балки між вулицею Робочою та проспектом Поля.

«У середині 1970-х років там узимку каталися не лише на санчатах, а й на лижах. Любителі цього виду спорту упорядкували балку, регулярно проводили прибирання, влітку стежили, щоб «стежка» не заростала чагарниками. Все дитинство пройшло у цьому місці. Влітку спочатку грали, потім пікніки влаштовували», – ділиться спогадами у соціально-мережі Facebook житель Дніпра Владислав Карпов.

Влітку в балці займалися спортсмени.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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