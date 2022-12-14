Квартиры с секретом и след от войны: история необычного дома Пекаря в Днепре (ФОТО)

Улица Гимнастическая появилась на карте города в середине 1850-х годов. Находилась она рядом с Болотной площадью и все, что было на улице – это заросли деревьев, кустов и болота. Местность долгое время не имела название, а принадлежала она казаку Лазарю Глобе. После его смерти территория была переда казенной суконной фабрики.
Первый дом на тогда еще безымянном участке появился в 1795 году. Он был деревянный и принадлежал директору суконной фабрики. Позже – тут появился пивоваренный завод Боте. И наконец, после 1850-х годов улица получила свое название. Существует легенда, что свое название Гимнастическая получила в честь гимнастического зала, расположенного на ее территории. Правда, открыт он был в 1900 году, а название у улицы появилось раньше. Так что точное происхождение ее «имени» не знает никто.
Еще до получения «официального» названия на улице стали появляться дома, а новое «имя» лишь ускорило процесс застройки территории.
В 1890-х годах тут стали строить доходные дома. Один из таких – дом Пекаря появился на Гимнастической в 1898 году. В здании было три этажа. На первом — находилась пекарня и магазинчик, где можно было купить свежий хлеб и булочки. Второй – владелец дома сдавал внаем, на третьем жил сам. Квартиры были с одинаковой планировкой, но разным метражом. Площадь квартир третьего этажа при одинаковой планировке с помещениями на втором значительно больше по метражу, а на первом – меньше, чем на втором. Добились этого хитростью: стены первого этажа очень толстые, но чем выше этаж – тем перегородки становились тоньше.
Под домом был подвал с окнами, где находилась котельная и помещения для прислуги.
До нас дом Пекаря дошел уже в «измененном» виде. Во время Второй мировой войны одна из бомб попала в пекарню, а позже – в стену дома попал снаряд. Место попадания можно «опознать» по более светлой кирпичной кладке. После войны в доме жили люди, первый этаж был отдан под нужды различных организаций. Сегодня большое количество помещений в доме занимают офисы.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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