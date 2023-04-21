Купальний сезон знову скасований: цьогоріч на морські пляжі нікого не пускатимуть, – Кім

Цьогоріч через війну на морські пляжі людей не пускатимуть.

Найближається купальний сезон, тому українців вчергове хочуть попередити про небезпеку біля моря.

Цьогоріч морські пляжі знову будуть закриті через війну. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНІАН.

Він зазначив, що пляжі залишаються щільно замінованими, тому відпочивати на них небезпечно. Втім, можуть дозволити виходити на внутрішні води, тобто лимани та річки, якщо ці території не обстрілювалися та є безпечними. Як зауважив Кім, навіть там бувають міни, які з моря заносить вглиб водойм.

За попередніми підрахунками, на повне очищення пляжів від вибухівки може піти до 70 років. Кім зазначає, що достеменно невідомо, що саме росіяни повисипали в море та яку шкоду заподіяли.

Нагадаємо, минулого року на узбережжях Чорного моря ловили відчайдухів, які попри заборону виривалися на пляжі. На жаль, для багатьох відпочинок закінчувався трагічно. У Одесі неодноразово на берег викидало міни, на яких потім підривалися люди.

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