Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Купальний сезон знову скасований: цьогоріч на морські пляжі нікого не пускатимуть, – Кім

Купальний сезон знову скасований: цьогоріч на морські пляжі нікого не пускатимуть, – Кім

Сьогодні 12:23
просмотров

Цьогоріч через війну на морські пляжі людей не пускатимуть.

Новости Днепра про Купальний сезон знову скасований: цьогоріч на морські пляжі нікого не пускатимуть, - Кім

Найближається купальний сезон, тому українців вчергове хочуть попередити про небезпеку біля моря.

Цьогоріч морські пляжі знову будуть закриті через війну. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНІАН.

Він зазначив, що пляжі залишаються щільно замінованими, тому відпочивати на них небезпечно. Втім, можуть дозволити виходити на внутрішні води, тобто лимани та річки, якщо ці території не обстрілювалися та є безпечними. Як зауважив Кім, навіть там бувають міни, які з моря заносить вглиб водойм. 

За попередніми підрахунками, на повне очищення пляжів від вибухівки може піти до 70 років. Кім зазначає, що достеменно невідомо, що саме росіяни повисипали в море та яку шкоду заподіяли. 

Новости Днепра про Купальний сезон знову скасований: цьогоріч на морські пляжі нікого не пускатимуть, - Кім

Нагадаємо, минулого року на узбережжях Чорного моря ловили відчайдухів, які попри заборону виривалися на пляжі. На жаль, для багатьох відпочинок закінчувався трагічно. У Одесі неодноразово на берег викидало міни, на яких потім підривалися люди. 

Новости Днепра про Купальний сезон знову скасований: цьогоріч на морські пляжі нікого не пускатимуть, - Кім

Новости Днепра про Купальний сезон знову скасований: цьогоріч на морські пляжі нікого не пускатимуть, - Кім

Читайте також:

Новости Днепра про Купальний сезон знову скасований: цьогоріч на морські пляжі нікого не пускатимуть, - КімУкраїнська Новости Днепра про Купальний сезон знову скасований: цьогоріч на морські пляжі нікого не пускатимуть, - КімРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, – ОК “Південь”
    Новини Дніпра
    29.03.2023 18:45
    На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, – ОК “Південь”

    Штормова погода у Чорному морі призвела до збільшення мінної небезпеки.…

    Біле диво: у Кирилівці замерзло Азовське море (Фото)
    Новини Дніпра
    24.01.2023 10:00
    Біле диво: у Кирилівці замерзло Азовське море (Фото)

    У популярному курортному селищі Кирилівка замерзло Азовське море. З початку…

    В Одесі демонтували пам’ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)
    новини України
    29.12.2022 13:36
    В Одесі демонтували пам’ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)

    У ніч з 28 на 29 грудня в центрі Одеси…

    Хотіла побачити одеське море та дітей: медики виконали останнє бажання тяжкохворої жінки
    новини України
    04.11.2022 10:31
    Хотіла побачити одеське море та дітей: медики виконали останнє бажання тяжкохворої жінки

    Медики виконали останнє бажання тяжкохворої 50-річної пацієнтки та привезли її…

    Наверх