Купальный сезон снова отменен: в этом году на морские пляжи никого не будут пускать, — Ким

В этом году из-за войны на морские пляжи людей не будут пускать.

Приближаеться купальный сезон, поэтому украинцев в очередной раз хотят предупредить об опасности у моря.

В этом году морские пляжи снова будут закрыты из-за войны. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНИАН.

Он отметил, что пляжи остаются плотно заминированными, поэтому отдыхать на них небезопасно. Впрочем, могут разрешить выходить на внутренние воды, то есть лиманы и реки, если эти территории не обстреливались и безопасны. Как утверждает Ким, даже там бывают мины, которые с моря заносят в глубь водоемов.

По предварительным подсчетам, на полную очистку пляжей от взрывчатки может уйти до 70 лет. Ким отмечает, что неизвестно, что именно россияне высыпали в море и какой вред нанесли окружающей среде.

Напомним, в прошлом году на побережьях Черного моря ловили отчаяных отдыхающих, которые, несмотря на запрет, вырывались на пляжи. К сожалению, для многих отдых заканчивался трагически. В Одессе неоднократно на берег выбрасывало мины, на которых потом взрывались люди.

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