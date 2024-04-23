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Стало відомо, чи відкриють в Дніпрі офіційні пляжі в 2024 році

Сьогодні 13:59
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У Дніпрі третій рік поспіль не відкриватимуть офіційні пляжі

Новости Днепра про Стало відомо, чи відкриють в Дніпрі офіційні пляжі в 2024 році

Відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпровської міськради, офіційного відкриття купального сезону у 2024 році не буде.

Водночас комунальники приберуть та підготують три офіційних пляжі, які перебувають на балансі департаменту парків та рекреацій, аби вони були в належному санітарному стані. 

Приведуть до ладу три міських пляжі: на Монастирському острові, Придніпровській та Мануйлівській. Там очистять прибережну зону від сміття, перевірять якість води та очистять акваторію річки біля пляжу. Це мають зробити до 1 червня. 

Зокрема, на Майнулівському пляжі комунальники вже прибирають машинами сміття, фарбують лавочки та ремонтують дахи сонцезахисних споруд. 

На усіх трьох пляжах до також встановлять інформаційні таблички з написом: «Купатися заборонено!».

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Новости Днепра про Стало відомо, чи відкриють в Дніпрі офіційні пляжі в 2024 роціУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, чи відкриють в Дніпрі офіційні пляжі в 2024 роціРусский

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