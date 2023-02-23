Конфлікт через спільну дитину: у Дніпрі чоловік побив жінку на очах у доньки

На одній із паркінгів Дніпра між чоловіком та жінкою виник конфлікт через їх спільну дитину. Мама намагалася дати доньці подарунок, а чоловік почав кричати на неї та погрожувати. Камери зафіксували, як чоловік підійшов до жінки, вдарив її по голові, і вона впала.
До мами підбігла донька, намагалася допомогти, але батько схопив її, посадив у машину і вони поїхали. Наразі справою займається поліція.
Джерело: “Свої”
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