Конфлікт через спільну дитину: у Дніпрі чоловік побив жінку на очах у доньки

У Дніпрі чоловік побив жінку на очах у їх спільної доньки, посадив дитину у машину та поїхав.

На одній із паркінгів Дніпра між чоловіком та жінкою виник конфлікт через їх спільну дитину. Мама намагалася дати доньці подарунок, а чоловік почав кричати на неї та погрожувати. Камери зафіксували, як чоловік підійшов до жінки, вдарив її по голові, і вона впала.

До мами підбігла донька, намагалася допомогти, але батько схопив її, посадив у машину і вони поїхали. Наразі справою займається поліція.

Джерело: “Свої”

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