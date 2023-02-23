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  • Конфликт из-за общего ребенка: в Днепре мужчина избил женщину на глазах у дочери

Конфликт из-за общего ребенка: в Днепре мужчина избил женщину на глазах у дочери

Сегодня 19:15
просмотров

В Днепре мужчина избил женщину на глазах у их общей дочери, посадил ребенка в машину и уехал.

Новости Днепра про Конфликт из-за общего ребенка: в Днепре мужчина избил женщину на глазах у дочери

На одном из паркингов Днепра между мужчиной и женщиной возник конфликт из-за их общего ребенка. Мама пыталась дать дочери подарок, а мужчина начал кричать на нее и угрожать. Камеры зафиксировали, как мужчина подошел к женщине, ударил ее по голове, и она упала.

К маме подбежала дочь, пыталась помочь, но отец схватил ее, посадил в машину и они уехали. Сейчас делом занимается полиция.

Источник: «Свої»

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