Кому сьогодні у Дніпрі відключили воду: адреси і причина

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Також для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання ЖЕКу припинено водопостачання:
Водопостачання відновлять після завершення робіт.
Зробіть про всяк випадок вдома запас питної та технічної води!
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