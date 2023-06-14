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Кому сьогодні у Дніпрі відключили воду: адреси і причина

Сьогодні 13:53
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Сьогодні, 14 червня, деяким мешканцям Дніпра відключили воду.

Новости Днепра про Кому сьогодні у Дніпрі відключили воду: адреси і причина

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • вул. Окружна (селище Краснопілля);
  • просп. Дмитра Яворницького, 57;
  • вул. Михайла Грушевського, 1-12;
  • вул. Калинова, 47-83;
  • вул. Корсакова;
  • вул. Тернопільська;
  • вул. Капітальна;
  • вул. Мільмана;
  • сел. Олександрівка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Також для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання ЖЕКу припинено водопостачання:

  • просп. Петра Калнишевського, 36.

Водопостачання відновлять після завершення робіт.

Зробіть про всяк випадок вдома запас питної та технічної води! 

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Новости Днепра про Кому сьогодні у Дніпрі відключили воду: адреси і причинаУкраїнська Новости Днепра про Кому сьогодні у Дніпрі відключили воду: адреси і причинаРусский

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