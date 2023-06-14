Кому сьогодні у Дніпрі відключили воду: адреси і причина

Сьогодні, 14 червня, деяким мешканцям Дніпра відключили воду.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

вул. Окружна (селище Краснопілля);

просп. Дмитра Яворницького, 57;

вул. Михайла Грушевського, 1-12;

вул. Калинова, 47-83;

вул. Корсакова;

вул. Тернопільська;

вул. Капітальна;

вул. Мільмана;

сел. Олександрівка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Також для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання ЖЕКу припинено водопостачання:

просп. Петра Калнишевського, 36.

Водопостачання відновлять після завершення робіт.

Зробіть про всяк випадок вдома запас питної та технічної води!

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