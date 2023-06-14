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Зв’язані діти в будинку-інтернаті Дніпра: як відреагували на скандал у прокуратурі та ОВА

Сьогодні 13:48
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В інтернаті Дніпра можуть знущатися над вихованцями.

Новости Днепра про Зв'язані діти в будинку-інтернаті Дніпра: як відреагували на скандал у прокуратурі та ОВА

Учора омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з інтернатів Дніпропетровщини є кричущі порушення. Під час перевірки цього закладу з’ясувалося, що діти жили в антисанітарних умовах, а деяких з них зв’язували та не займалися їхнім лікуванням.

Також були проблеми з їдальнями та безпекою вихованців, адже в інтернаті не було укриття, тому діти під час повітряних тривог лежали в своїх кімнатах. 

Як розповіли в Дніпропетровській обласній прокуратурі, наразі правоохоронці перевіряють інформацію про неналежний догляд за вихованцями одного з дитячих будинків-інтернатів у місті Дніпро. 

За результатом моніторингу місцевого телеграм-каналу перевіряється інформація щодо факту неналежного виконання своїх професійних та службових обов’язків щодо охорони та здоров’я вихованців одного із дитячих будинків-інтернатів у м. Дніпро, – повідомили в прокуратурі. 

Наразі встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу, а ювенальні поліціянти відкрили кримінальне провадження. 

Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Дніпропетровської ОВА за поясненнями. 

Що кажуть в ОВА

У ДніпроОВА зазначили, що ще 12 червня розпочали власну перевірку. Проте грубих порушень не виявили. За словами представниці департаменту соцзахисту населення ОВА Тетяни Кокшарової, у закладі дійсно відсутні захисні споруди. А ось всі інші зауваження від омбудсмана вона заперечила. 

“Під час перебування ми побачили одну дитину, яка була м’яко зафіксована за допомогою футболки. Ми запропонували зняти цю футболку і вся група побачила, що дитина протягом 5 хвилин почала бити себе руками. В пресрелізі зазначено, що це катування по відношенню до дитини, але висновок щодо катування будуть робити прокуратура та правоохоронні органи”, – сказала Тетяна Кокшарова. 

Про це пише Суспільне. 

Водночас посадовиця зазначила, що медик з цього будинку-інтернату після перевірки вирішив звільнитися, тому чекаємо результатів розслідування від правоохоронних органів. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в одному з інтернатів знайшли грубі порушення. 

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Новости Днепра про Зв'язані діти в будинку-інтернаті Дніпра: як відреагували на скандал у прокуратурі та ОВАУкраїнська

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