Зв’язані діти в будинку-інтернаті Дніпра: як відреагували на скандал у прокуратурі та ОВА

В інтернаті Дніпра можуть знущатися над вихованцями.

Учора омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з інтернатів Дніпропетровщини є кричущі порушення. Під час перевірки цього закладу з’ясувалося, що діти жили в антисанітарних умовах, а деяких з них зв’язували та не займалися їхнім лікуванням.

Також були проблеми з їдальнями та безпекою вихованців, адже в інтернаті не було укриття, тому діти під час повітряних тривог лежали в своїх кімнатах.

Як розповіли в Дніпропетровській обласній прокуратурі, наразі правоохоронці перевіряють інформацію про неналежний догляд за вихованцями одного з дитячих будинків-інтернатів у місті Дніпро.

За результатом моніторингу місцевого телеграм-каналу перевіряється інформація щодо факту неналежного виконання своїх професійних та службових обов’язків щодо охорони та здоров’я вихованців одного із дитячих будинків-інтернатів у м. Дніпро, – повідомили в прокуратурі. Наразі встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу, а ювенальні поліціянти відкрили кримінальне провадження. Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Дніпропетровської ОВА за поясненнями. Що кажуть в ОВА

У ДніпроОВА зазначили, що ще 12 червня розпочали власну перевірку. Проте грубих порушень не виявили. За словами представниці департаменту соцзахисту населення ОВА Тетяни Кокшарової, у закладі дійсно відсутні захисні споруди. А ось всі інші зауваження від омбудсмана вона заперечила.

“Під час перебування ми побачили одну дитину, яка була м’яко зафіксована за допомогою футболки. Ми запропонували зняти цю футболку і вся група побачила, що дитина протягом 5 хвилин почала бити себе руками. В пресрелізі зазначено, що це катування по відношенню до дитини, але висновок щодо катування будуть робити прокуратура та правоохоронні органи”, – сказала Тетяна Кокшарова.

Про це пише Суспільне.

Водночас посадовиця зазначила, що медик з цього будинку-інтернату після перевірки вирішив звільнитися, тому чекаємо результатів розслідування від правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в одному з інтернатів знайшли грубі порушення.

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