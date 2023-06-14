Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дитина у важкому стані: у Дніпрі на Калиновій 2-річна дівчинка випала з вікна 4-го поверху

Дитина у важкому стані: у Дніпрі на Калиновій 2-річна дівчинка випала з вікна 4-го поверху

Сьогодні 11:46
просмотров

У вівторок, 13 червня, у Дніпрі на вулиці Калиновій стався нещасний випадок.

Новости Днепра про Дитина у важкому стані: у Дніпрі на Калиновій 2-річна дівчинка випала з вікна 4-го поверху

Там з вікна 4-го поверху випала 2-річна дівчинка.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що дитину госпіталізували. Лікарі оцінюють її стан як важкий. Попередньо, у малечі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриті переломи передпліччя та інші травми.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info цю інформацію підтвердили. Та зазначили, що подія сталася близько 18:20. Вказане питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських.

За вказаним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 2-річний хлопчик випав з вікна: деталі інциденту.

Читайте також:

Новости Днепра про Дитина у важкому стані: у Дніпрі на Калиновій 2-річна дівчинка випала з вікна 4-го поверхуУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ексв’язень із Дніпра відсудив у держави 9,8 тисячі євро компенсації за нелюдські умови в СІЗО
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:42
    Ексв’язень із Дніпра відсудив у держави 9,8 тисячі євро компенсації за нелюдські умови в СІЗО

    Колишній ув'язнений поскаржився до Європейського суду із прав людини на…

    Одного із водіїв заблокувало в авто: у Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися BMW та Renault
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:12
    Одного із водіїв заблокувало в авто: у Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися BMW та Renault

    У вівторок, 13 червня, на Набережній Перемоги сталася аварія.

    У Дніпрі планують перекрити узвіз Крутогірний: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:30
    У Дніпрі планують перекрити узвіз Крутогірний: подробиці

    Важлива інформація!

    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 14 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 14 червня

    14 червня 2023 року електротранспорт працюватиме у штатному режимі за…

    Наверх