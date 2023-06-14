Дитина у важкому стані: у Дніпрі на Калиновій 2-річна дівчинка випала з вікна 4-го поверху

У вівторок, 13 червня, у Дніпрі на вулиці Калиновій стався нещасний випадок.

Там з вікна 4-го поверху випала 2-річна дівчинка.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що дитину госпіталізували. Лікарі оцінюють її стан як важкий. Попередньо, у малечі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриті переломи передпліччя та інші травми.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info цю інформацію підтвердили. Та зазначили, що подія сталася близько 18:20. Вказане питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських.

За вказаним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 2-річний хлопчик випав з вікна: деталі інциденту.

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