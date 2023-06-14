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Увесь дах охопило полум’я: у Дніпрі на Кемеровській горів будинок

Сьогодні 12:55
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Учора пізно ввечері на вулиці Кемеровській в АНД районі сталася пожежа.

Новости Днепра про Увесь дах охопило полум'я: у Дніпрі на Кемеровській горів будинок

Там горів дах одноповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 21:49.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події та приступили до гасіння займання.

Пожежу локалізували о 22:40 та ліквідували о 23:04.

Новости Днепра про Увесь дах охопило полум'я: у Дніпрі на Кемеровській горів будинок

Новости Днепра про Увесь дах охопило полум'я: у Дніпрі на Кемеровській горів будинок

Вогонь знищив дах та перекриття на загальній площі 80 кв. м.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До гасіння загорання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Увесь дах охопило полум'я: у Дніпрі на Кемеровській горів будинок

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Павлограді гасили пожежу на підприємстві.

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Новости Днепра про Увесь дах охопило полум'я: у Дніпрі на Кемеровській горів будинокУкраїнська

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