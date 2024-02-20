Коли мешканцям Дніпра потрібно змінювати фото в паспорті і скільки на це є днів

Важлива інформація для власників паспортів-книжечок!

Мешканцям Дніпра потрібно змінювати фотографію у паспорті по досягненні 25 та 45 років.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Щоб вклеїти фото в паспорт, потрібно звернутися до паспортного сервісу, центру надання адміністративних послуг чи територіального центру ДМС за зареєстрованим місцем проживання або за фактичним місцем проживання. Переселенці можуть подати заяву та документи до відповідного органу за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Вклеювання фотокарток в паспорт – безкоштовне. До електронної черги записуватися не потрібно.

Зазначається, що на те, щоб вклеїти фотокартку в паспорт, є місяць після досягнення 25- чи 45-річного віку. В іншому випадку паспорт-книжечку замінять на ID-карту.

Які документи потрібно:

заява про вклеювання фотокартки; паспорт громадянина України зразка 1994 року; дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому особою віку; у разі подання паспорта зразка 1994 року, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, зокрема документи, що містять фотозображення особи; рішення суду (для осіб, які не звернулася в установленому законодавством порядку для вклеювання фотокартки до паспорта зразка 1994 року та не бажають здійснювати обмін паспорта зразка 1994 року на паспорт у формі картки).

Підстави для відмови у наданні послуги:

недосягнення особою відповідного віку;

особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення й видачі паспорта зразка 1994 року;

особа звернулася пізніше, ніж через місяць після досягнення 25- або 45-річного віку, та не надала відповідне рішення суду згідно із законодавством (у такому разі паспорт зразка 1994 року підлягає обміну на паспорт у формі ID-картки).

Нагадаємо, раніше ми писали, в яких випадках мешканцям Дніпра доведеться замінювати паспорт-книжечку на ID-картку.

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