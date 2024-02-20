Когда жителям Днепра нужно менять фото в паспорте и сколько на это есть дней

Жителям Днепра нужно менять фотографию в паспорте по достижении 25 и 45 лет.
Об этом сообщает Государственная миграционная служба.
Чтобы вклеить фото в паспорт, нужно обратиться в паспортный сервис, центр предоставления административных услуг или территориальный центр ГМС по зарегистрированному месту жительства или по фактическому месту жительства. Переселенцы могут подать заявление и документы в соответствующий орган по месту жительства, что подтверждается справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Вклеивание фотографий в паспорт — бесплатное. В электронную очередь записываться не нужно.
Отмечается, что на то, чтобы вклеить фотографию в паспорт, есть месяц после достижения 25- или 45-летнего возраста. В другом случае паспорт-книжечку заменят на ID-карту.
Какие документы нужны:
Основания для отказа в предоставлении услуги:
Напомним, ранее мы писали, в каких случаях жителям Днепра придется менять паспорт-книжечку на ID-карту.
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