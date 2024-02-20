Когда жителям Днепра нужно менять фото в паспорте и сколько на это есть дней

Важная информация для владельцев паспортов-книжечек!

Жителям Днепра нужно менять фотографию в паспорте по достижении 25 и 45 лет.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Чтобы вклеить фото в паспорт, нужно обратиться в паспортный сервис, центр предоставления административных услуг или территориальный центр ГМС по зарегистрированному месту жительства или по фактическому месту жительства. Переселенцы могут подать заявление и документы в соответствующий орган по месту жительства, что подтверждается справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Вклеивание фотографий в паспорт — бесплатное. В электронную очередь записываться не нужно.

Отмечается, что на то, чтобы вклеить фотографию в паспорт, есть месяц после достижения 25- или 45-летнего возраста. В другом случае паспорт-книжечку заменят на ID-карту.

Какие документы нужны:

заявление о вклеивании фотографии; паспорт гражданина Украины образца 1994 года; две фотографии размером 3,5 х 4,5 см с изображением, которое соответствует достигнутому лицом возрасту; в случае подачи паспорта образца 1994 года, оформленного территориальным подразделением ГМС, который прекратил деятельность или временно не осуществляет свои полномочия, заявитель дополнительно подает все имеющиеся документы, в частности документы, содержащие фотоизображение; решение суда (для лиц, которые не обратилась в установленном законодательством порядке для вклеивания фотографии в паспорт образца 1994 года и не желают осуществлять обмен паспорта образца 1994 года на паспорт в форме карточки).

Основания для отказа в предоставлении услуги:

недостижение лицом соответствующего возраста;

лицо подало не в полном объеме документы и информацию, необходимые для оформления и выдачи паспорта образца 1994 года;

лицо обратилось позже, чем через месяц после достижения 25- или 45-летнего возраста, и не предоставило соответствующее решение суда согласно законодательству (в таком случае паспорт образца 1994 года подлежит обмену на паспорт в форме ID-карты).

Напомним, ранее мы писали, в каких случаях жителям Днепра придется менять паспорт-книжечку на ID-карту.

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