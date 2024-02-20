Поблизу Дніпра вночі збили ворожий “шахед”: уламки пошкодили будинки та авто

Уночі вони направили на область два “шахеди” – їх збили наші оборонці у Синельниківському та Дніпровському районах. В останньому через падіння уламків російського залізяччя пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, вночі ворог бив з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району.
Всюди – без загиблих і постраждалих.
Із обстрілу почався ранок у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Інформацію уточнюємо, – додав Лисак.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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