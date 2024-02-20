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  • Поблизу Дніпра вночі збили ворожий “шахед”: уламки пошкодили будинки та авто

Поблизу Дніпра вночі збили ворожий “шахед”: уламки пошкодили будинки та авто

Сьогодні 07:40
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Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра вночі збили ворожий

Уночі вони направили на область два “шахеди” – їх збили наші оборонці у Синельниківському та Дніпровському районах. В останньому через падіння уламків російського залізяччя пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра вночі збили ворожий

Новости Днепра про Поблизу Дніпра вночі збили ворожий

Крім того, вночі ворог бив з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району.

Всюди – без загиблих і постраждалих.

Із обстрілу почався ранок у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Інформацію уточнюємо, – додав Лисак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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