Колаборантка з Херсонщини переховувалася в Кривому Розі, де отримувала виплати як переселенка

Колаборантка під виглядом переселенки з Херсонщини ховалася у Кривому Розі.
Про це повідомили в СБУ.
Мешканка Новокаховської ОТГ брала участь в організації псевдореферендуму в селищі Веселе. Ходила з окупантами по хатах і агітувала ставити хрестик за приєднання до РФ.
Після звільнення громади колаборантка під виглядом переселенки виїхала до Кривого Рогу, де намагалась переховуватись від правосуддя. Крім того, перебуваючи у місті, фігурантка оформила документи на отримання соціальних виплат і житла.
Виявилося, що жінка підтримала російських загарбників та самостійно запропонувала їм свою допомогу.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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