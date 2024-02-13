Колаборантка з Херсонщини переховувалася в Кривому Розі, де отримувала виплати як переселенка

У Кривому Розі піймали колаборантку.

Колаборантка під виглядом переселенки з Херсонщини ховалася у Кривому Розі.

Про це повідомили в СБУ.

Мешканка Новокаховської ОТГ брала участь в організації псевдореферендуму в селищі Веселе. Ходила з окупантами по хатах і агітувала ставити хрестик за приєднання до РФ.

Після звільнення громади колаборантка під виглядом переселенки виїхала до Кривого Рогу, де намагалась переховуватись від правосуддя. Крім того, перебуваючи у місті, фігурантка оформила документи на отримання соціальних виплат і житла.

Виявилося, що жінка підтримала російських загарбників та самостійно запропонувала їм свою допомогу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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