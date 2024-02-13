Колаборантка из Херсона скрывалась в Кривом Роге, где получала выплаты как переселенка

Колаборантка под видом переселенки из Херсона пряталась в Кривом Роге.
Об этом сообщили в СБУ.
Жительница Новокаховской ОТГ принимала участие в организации псевдореферендума в поселке Веселое. Ходила с оккупантами по домам и агитировала ставить крестик за присоединение к РФ.
После освобождения общины коллаборантка под видом переселенки выехала в Кривой Рог, где пыталась скрываться от правосудия. Кроме того, находясь в городе, фигурантка оформила документы на получение социальных выплат и жилья.
Оказалось, что женщина поддержала русских захватчиков и предложила им свою помощь.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
Пока она под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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