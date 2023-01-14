Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку в Дніпрі зросла

Кількість загиблих зросла.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на житловий будинок на Перемозі у Дніпрі.

Станом на 21:54 відомо про 9 загиблих, серед них 15-річна дівчина. 64 поранених – 59 шпиталізовані, решта лікуються вдома.

Російська ракета принесла горе у десятки дніпровських родин. Час розплати прийде, – написав Резніченко.

Нагадаємо, триває рятувальна операція на місці прильоту російської ракети у Дніпрі. За словами ОП, у зруйнованому під’їзді могло знаходитися від 100 до 200 людей. Саме на ці дані орієнтуються рятувальники. Поруч з місцем трагедії обладнали місця для ночівлі та пункти незламності, куди можуть прийти мешканці прилеглих будинків. Наразі поблизу місця атаки в помешканнях дніпрян немає води, світла та опалення.

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