Ракетна атака на Дніпро: що відбувається біля зруйнованої багатоповерхівки

Як повідомили в міськраді Дніпра, станом на 21:30 рятувальна операція продовжується. Зараз надзвичайники проводять обстеження пошкоджених та вцілілих частин зруйнованої багатоповерхівки та будинків поруч.
На місці працюють кінологи. Наразі підтверджено смерть 5 осіб, поранено 38 людей, зокрема, 6 дітей, яких госпіталізовано до лікарень.
Людей дістають з-під завалів, багатьох привалило бетонними конструкціями.
Зараз облаштовують місця для ночівлі.
Адреси Пунктів незламності, які знаходяться близько до місця трагедії у Дніпрі:
– Центр «Штурм», вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 9 (100 розкладачка);
– НВК 130, пр. Героїв, 38;
– НВК 111, вул. Набережна Перемоги, 138.
Зазначається, що також за цими адресами привезена їжа, а завтра вранці кожному нададуть гаряче харчування.
Водночас, у місті вже облаштовують додаткові цілодобові Пункти незламності:
– ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Вул. Ксмодромна, 7;
– НВК 140, вул. Мандриківська, 151.
Крім цього, на місці події представники міської влади з табличками інформують та направляють людей щодо того, куди вони можуть піти зігрітись та переночувати.
Що з опаленням та водою в будинках поруч з місцем прильоту?
Щодо опалення, водопостачання та електропостачання у будинку по вул. Набережна Перемоги 116, то найближчим часом цих послуг не буде. Також водопостачання не подали у будинок по вул. Набережна Перемоги, 118.
Крім цього, наразі освітлення не буде у будинках, які поряд зі 118 домом.
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