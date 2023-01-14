Ракетна атака на Дніпро: що відбувається біля зруйнованої багатоповерхівки

У Дніпрі продовжують рятувальну операцію на місці влучання ракети на Перемозі.

Як повідомили в міськраді Дніпра, станом на 21:30 рятувальна операція продовжується. Зараз надзвичайники проводять обстеження пошкоджених та вцілілих частин зруйнованої багатоповерхівки та будинків поруч.

На місці працюють кінологи. Наразі підтверджено смерть 5 осіб, поранено 38 людей, зокрема, 6 дітей, яких госпіталізовано до лікарень.

Людей дістають з-під завалів, багатьох привалило бетонними конструкціями.

Зараз облаштовують місця для ночівлі.

Адреси Пунктів незламності, які знаходяться близько до місця трагедії у Дніпрі:

– Центр «Штурм», вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 9 (100 розкладачка);

– НВК 130, пр. Героїв, 38;

– НВК 111, вул. Набережна Перемоги, 138.

Зазначається, що також за цими адресами привезена їжа, а завтра вранці кожному нададуть гаряче харчування.

Водночас, у місті вже облаштовують додаткові цілодобові Пункти незламності:

– ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Вул. Ксмодромна, 7;

– НВК 140, вул. Мандриківська, 151.

Крім цього, на місці події представники міської влади з табличками інформують та направляють людей щодо того, куди вони можуть піти зігрітись та переночувати.

Що з опаленням та водою в будинках поруч з місцем прильоту?

Щодо опалення, водопостачання та електропостачання у будинку по вул. Набережна Перемоги 116, то найближчим часом цих послуг не буде. Також водопостачання не подали у будинок по вул. Набережна Перемоги, 118.

Крім цього, наразі освітлення не буде у будинках, які поряд зі 118 домом.

Читайте також:

Українська

Автор: