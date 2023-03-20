Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Кілька будинків в Дніпрі залишаються без води та тепла: ситуація на вечір 20 березня

Кілька будинків в Дніпрі залишаються без води та тепла: ситуація на вечір 20 березня

Сьогодні 19:15
просмотров

У Дніпрі комунальники працюють над відновленням опалення та водопостачання у будинках містян. Більшість робіт вже завершено, проте в деяких будинках вони й досі тривають.

Новости Днепра про Кілька будинків в Дніпрі залишаються без води та тепла: ситуація на вечір 20 березня

Станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» завершила аварійно-відновлювальні роботи по вул. Маршала Судця, 38/1. Відновлено водопостачання на вул. Євпаторійська. 

Також проведені ремонтні роботи на вул. Автопаркова, 1/1 та відновлено подачу води на цій вулиці.

Завершені аварійно-відновлювальні роботи на вул. Велика Діївська, 22. Відновлено водопостачання на вул. Велика Діївська, 4, 22.

Станом на 18:00 бригади КП «Дніпроводоканал» працюють над ліквідацією аварій за такими адресами:

  • ремонтні роботи на бульварі Зоряний, 1А. Припинено водопостачання на вулицях: Запорізьке Шосе, 2а, 4, 10, 16 та бульвар Зоряний, 1, 1д.
  • ремонтні роботи на вул. Романовського, 84 та вул. Автодорожня, 44. Тимчасово без водопостачання знаходяться мешканці селища Ігрень.
  • аварійно-відновлювальні роботи у Військовому містечку. Припинено водопостачання селищ Старі Кодаки та Сажівка. 

Водопостачання за зазначеними вище адресами буде відновлено до кінця дня.

Бригада КП «Теплоенерго» продовжує роботи на вул. Пастера. Через це зупинена робота котельні та відсутнє теплопостачання у 2 будинках, які опалюються від неї. 

Через порив у підвалі перекрито подачу тепла у будинок на просп. Лесі Українки, 71. 

Міська аварійна служба продовжує ліквідацію пориву тепломережі по вул. В. Чапленка, 3.

Теплопостачання буде відновлено по завершенню робіт.

Станом на 18:00 у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції. Водопостачання надходить у будинки містян без перебоїв.

У звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні цих КП.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Читайте також:

Новости Днепра про Кілька будинків в Дніпрі залишаються без води та тепла: ситуація на вечір 20 березняУкраїнська Новости Днепра про Кілька будинків в Дніпрі залишаються без води та тепла: ситуація на вечір 20 березняРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі отруїли собаку-талісман цілого мікрорайону: Жулю рятують
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:10
    У Дніпрі отруїли собаку-талісман цілого мікрорайону: Жулю рятують

    У Дніпрі на проспекті Петра Калнишевського на кінцевій зупинці маршруток…

    ЗСУ відбили наступ РФ під Бахмутом, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    ЗСУ відбили наступ РФ під Бахмутом, – Генштаб

    Українські військові атакували 12 районів зосередження живої сили ворога та…

    Як з 1 квітня відпускатимуть ліки в аптеках Дніпра: без звернення до сімейного лікаря, але з реєстрацією у e-Health
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:03
    Як з 1 квітня відпускатимуть ліки в аптеках Дніпра: без звернення до сімейного лікаря, але з реєстрацією у e-Health

    З 1 квітня у Дніпрі та по всій країні відпускати…

    У Дніпрі на благодійному аукціоні продали прапор України з руїн будинку на Перемозі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:42
    У Дніпрі на благодійному аукціоні продали прапор України з руїн будинку на Перемозі

    Нещодавно у Дніпрі пройшов благодійний аукціон.

    Наверх