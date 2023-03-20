Кілька будинків в Дніпрі залишаються без води та тепла: ситуація на вечір 20 березня

Станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» завершила аварійно-відновлювальні роботи по вул. Маршала Судця, 38/1. Відновлено водопостачання на вул. Євпаторійська.
Також проведені ремонтні роботи на вул. Автопаркова, 1/1 та відновлено подачу води на цій вулиці.
Завершені аварійно-відновлювальні роботи на вул. Велика Діївська, 22. Відновлено водопостачання на вул. Велика Діївська, 4, 22.
Станом на 18:00 бригади КП «Дніпроводоканал» працюють над ліквідацією аварій за такими адресами:
Водопостачання за зазначеними вище адресами буде відновлено до кінця дня.
Бригада КП «Теплоенерго» продовжує роботи на вул. Пастера. Через це зупинена робота котельні та відсутнє теплопостачання у 2 будинках, які опалюються від неї.
Через порив у підвалі перекрито подачу тепла у будинок на просп. Лесі Українки, 71.
Міська аварійна служба продовжує ліквідацію пориву тепломережі по вул. В. Чапленка, 3.
Теплопостачання буде відновлено по завершенню робіт.
Станом на 18:00 у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції. Водопостачання надходить у будинки містян без перебоїв.
У звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні цих КП.
У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.
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