Кілька будинків в Дніпрі залишаються без води та тепла: ситуація на вечір 20 березня

У Дніпрі комунальники працюють над відновленням опалення та водопостачання у будинках містян. Більшість робіт вже завершено, проте в деяких будинках вони й досі тривають.

Станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» завершила аварійно-відновлювальні роботи по вул. Маршала Судця, 38/1. Відновлено водопостачання на вул. Євпаторійська.

Також проведені ремонтні роботи на вул. Автопаркова, 1/1 та відновлено подачу води на цій вулиці.

Завершені аварійно-відновлювальні роботи на вул. Велика Діївська, 22. Відновлено водопостачання на вул. Велика Діївська, 4, 22.

Станом на 18:00 бригади КП «Дніпроводоканал» працюють над ліквідацією аварій за такими адресами:

ремонтні роботи на бульварі Зоряний, 1А. Припинено водопостачання на вулицях: Запорізьке Шосе, 2а, 4, 10, 16 та бульвар Зоряний, 1, 1д.

ремонтні роботи на вул. Романовського, 84 та вул. Автодорожня, 44. Тимчасово без водопостачання знаходяться мешканці селища Ігрень.

аварійно-відновлювальні роботи у Військовому містечку. Припинено водопостачання селищ Старі Кодаки та Сажівка.

Водопостачання за зазначеними вище адресами буде відновлено до кінця дня.

Бригада КП «Теплоенерго» продовжує роботи на вул. Пастера. Через це зупинена робота котельні та відсутнє теплопостачання у 2 будинках, які опалюються від неї.

Через порив у підвалі перекрито подачу тепла у будинок на просп. Лесі Українки, 71.

Міська аварійна служба продовжує ліквідацію пориву тепломережі по вул. В. Чапленка, 3.

Теплопостачання буде відновлено по завершенню робіт.

Станом на 18:00 у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції. Водопостачання надходить у будинки містян без перебоїв.

У звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні цих КП.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

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