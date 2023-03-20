Несколько домов в Днепре остаются без воды и тепла: ситуация на вечер 20 марта

Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на пресс-службу городского совета Днепра.
По состоянию на 18:00 аварийная бригада КП «Днепрводоканал» завершила аварийно-восстановительные работы по ул. Маршала Судца, 38/1. Возобновлено водоснабжение на ул. Евпаторийской.
Также проведены ремонтные работы по ул. Автопарковая, 1/1 и возобновлена подача воды на этой улице.
Завершенные аварийно-восстановительные работы по ул. Большая Диевская, 22. Возобновлено водоснабжение на ул. Большая Диевская, 4, 22.
По состоянию на 18:00 бригады КП «Днепрводоканал» работают над ликвидацией аварий по следующим адресам:
Водоснабжение по указанным выше адресам будет возобновлено до конца дня.
Бригада КП «Теплоэнерго» продолжает работы по ул. Пастера. Поэтому остановлена работа котельной и отсутствует теплоснабжение в 2 домах, которые отапливаются от нее.
Из-за порыва в подвале перекрыта подача тепла в дом на просп. Леси Украинки, 71.
Городская аварийная служба продолжает ликвидацию разрыва теплосети по ул. В. Чапленко, 3.
Теплоснабжение будет возобновлено по завершению работ.
По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.
По состоянию на 18:00 в Днепре работают все повышающие насосные станции. Водоснабжение поступает в дома горожан без перебоев.
В обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом снабжены все дома, обслуживающие котельные этих КП.
В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.
Читайте также:
Автор:
Украинские военные атаковали 12 районов сосредоточения живой силы врага и…
С 1 апреля в Днепре и по всей стране рецептурные …
Недавно в Днепре прошел благотворительный аукцион.
24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии McDonald's…
Украинские военные атаковали 12 районов сосредоточения живой силы врага и отразили все атаки под Бахмутом.
В Кабмине определились с новым министром образования.
С 1 апреля в Днепре и по всей стране рецептурные препараты будут отпускать только с «разрешения» врача по электронному рецепту. Журналисты dnepr.info разбирались, какие препараты нельзя будет купить свободно, и кто сможет выписывать е-рецепт.
Недавно в Днепре прошел благотворительный аукцион.
В сети распространяют сообщение предательницы Натальи Поклонской, которую большинство знает по прозвищу "няш-мяш".
В воскресенье, 19 марта, в ночном клубе Новомосковска произошло убийство.
В Новомосковске расследуют убийство 21-летнего парня.
24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии McDonald's закрыл все свои заведения в Украине.
В Днепре из-за ожидаемого повышения среднесуточной температуры до плюс восьми градусов и выше отопительный сезон планируют завершить 22 марта.
У ордера на арест Путина нет срока давности.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!