Несколько домов в Днепре остаются без воды и тепла: ситуация на вечер 20 марта

В Днепре коммунальщики работают над возобновлением отопления и водоснабжения в домах горожан. Большинство работ уже завершено, однако в некоторых домах они до сих пор продолжаются.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на пресс-службу городского совета Днепра.

По состоянию на 18:00 аварийная бригада КП «Днепрводоканал» завершила аварийно-восстановительные работы по ул. Маршала Судца, 38/1. Возобновлено водоснабжение на ул. Евпаторийской.

Также проведены ремонтные работы по ул. Автопарковая, 1/1 и возобновлена подача воды на этой улице.

Завершенные аварийно-восстановительные работы по ул. Большая Диевская, 22. Возобновлено водоснабжение на ул. Большая Диевская, 4, 22.

По состоянию на 18:00 бригады КП «Днепрводоканал» работают над ликвидацией аварий по следующим адресам:

ремонтные работы на бульваре Звездный, 1А. Приостановлено водоснабжение на улицах: Запорожское Шоссе, 2а, 4, 10, 16 и бульвар Звездный, 1, 1д.

ремонтные работы на ул. Романовского, 84 и ул. Автодорожная, 44. Временно без водоснабжения находятся жители поселка Игрень.

аварийно-восстановительные работы в Военном городке. Прекращено водоснабжение поселков Старые Кодаки и Сажевка.

Водоснабжение по указанным выше адресам будет возобновлено до конца дня.

Бригада КП «Теплоэнерго» продолжает работы по ул. Пастера. Поэтому остановлена работа котельной и отсутствует теплоснабжение в 2 домах, которые отапливаются от нее.

Из-за порыва в подвале перекрыта подача тепла в дом на просп. Леси Украинки, 71.

Городская аварийная служба продолжает ликвидацию разрыва теплосети по ул. В. Чапленко, 3.

Теплоснабжение будет возобновлено по завершению работ.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

По состоянию на 18:00 в Днепре работают все повышающие насосные станции. Водоснабжение поступает в дома горожан без перебоев.

В обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом снабжены все дома, обслуживающие котельные этих КП.

В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.

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