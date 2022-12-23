Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Кам’янчанин Вадим Бжезинський побореться за перемогу в «МастерШеф. Битва сезонів»

Кам’янчанин Вадим Бжезинський побореться за перемогу в «МастерШеф. Битва сезонів»

Сьогодні 18:45
просмотров

Наш земляк Вадим Бжезинський, більш відомий як Пава, став фіналістом «МастерШеф. Битва сезонів».

Новости Днепра про Кам’янчанин Вадим Бжезинський побореться за перемогу в «МастерШеф. Битва сезонів»

Прем’єра кулінарнаго шоу відбулася на телеканалі “СТБ” наприкінці січня цього року і була зупинена у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Проєкт повернувся в ефір 20 серпня о 19:00 і виходить з першого випуску щосуботи. Двадцятка улюблених глядачами учасників минулих сезонів знову зійшлась у змаганні за кулінарну першість. Оцінюють їхню майстерність судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Серед учасників переможець сьомого сезону Пава, який запам’ятався не лише оригінальними стравами, а й своїм коронним «курлик». Хлопець із простої сім’ї, його мама – швачка, а тато, коли був живий, працював на заводі. Вадим з дитинства хотів стати кухарем, але не мав можливості вчитися. Дивився кулінарні блоги і готував нові страви для своєї дівчини. А потім переміг у кулінарному шоу і прославився на всю країну як Пава.

У суботу, 17 грудня, вийшов 17-й випуск проєкту. За підсумками змагань у фінал потрапили чотири учасники шоу, в тому числі Пава. Наступної суботу ми дізнаємось, хто стане переможцем «МастерШеф. Битва сезонів».

Читайте також:

Новости Днепра про Кам’янчанин Вадим Бжезинський побореться за перемогу в «МастерШеф. Битва сезонів»Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Заєць-велетень та синьо-жовті сніжинки: ТОП-3 локації у Дніпрі, де встановили ялинки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:07
    Заєць-велетень та синьо-жовті сніжинки: ТОП-3 локації у Дніпрі, де встановили ялинки (ФОТО)

    Цього року у Дніпрі немає міської ялинки, аналогічна ситуація і…

    У Дніпрі через знеструмлення деякі мешканці залишилися без води: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:06
    У Дніпрі через знеструмлення деякі мешканці залишилися без води: адреси

    Сьогодні, 23 грудня, через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися…

    Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:08
    Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

    У Дніпрі возводять багато нових будинків, реконструюють старовинні дома, але…

    Комендантська година в Україні на Новий рік: чи будуть обмеження в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:06
    Комендантська година в Україні на Новий рік: чи будуть обмеження в Дніпрі

    У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, чи буде діяти комендантська година…

    Наверх