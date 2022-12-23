Кам’янчанин Вадим Бжезинський побореться за перемогу в «МастерШеф. Битва сезонів»

Прем’єра кулінарнаго шоу відбулася на телеканалі “СТБ” наприкінці січня цього року і була зупинена у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.
Проєкт повернувся в ефір 20 серпня о 19:00 і виходить з першого випуску щосуботи. Двадцятка улюблених глядачами учасників минулих сезонів знову зійшлась у змаганні за кулінарну першість. Оцінюють їхню майстерність судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.
Серед учасників переможець сьомого сезону Пава, який запам’ятався не лише оригінальними стравами, а й своїм коронним «курлик». Хлопець із простої сім’ї, його мама – швачка, а тато, коли був живий, працював на заводі. Вадим з дитинства хотів стати кухарем, але не мав можливості вчитися. Дивився кулінарні блоги і готував нові страви для своєї дівчини. А потім переміг у кулінарному шоу і прославився на всю країну як Пава.
У суботу, 17 грудня, вийшов 17-й випуск проєкту. За підсумками змагань у фінал потрапили чотири учасники шоу, в тому числі Пава. Наступної суботу ми дізнаємось, хто стане переможцем «МастерШеф. Битва сезонів».
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