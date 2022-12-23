Каменчанин Вадим Бжезинский сразится за победу в «МастерШеф. Битва сезонов»

Премьера кулинарного шоу состоялась на телеканале «СТБ» в конце января этого года и была остановлена в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.
Двадцатка любимых зрителями участников прошлых сезонов снова сошлась в соревновании за кулинарное первенство. Оценивают их мастерство судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.
Среди участников победитель седьмого сезона Пава, запомнившийся не только оригинальными блюдами, но и своим коронным «курликом». Парень из простой семьи, его мама – швея, а папа, когда был жив, работал на заводе. Вадим с детства хотел стать поваром, но не имел возможности учиться. Смотрел кулинарные блоги и готовил новые кушанья для своей девушки. А потом победил в кулинарном шоу и прославился во всю страну как Пава.
В субботу, 17 декабря, вышел 17 выпуск проекта. По итогам соревнований в финал попали четыре участника шоу, в том числе Пава. В следующую субботу мы узнаем, кто станет победителем «МастерШеф. Битва сезонов».
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