“Йде на пенсію”: культовий режисер Квентін Тарантіно зніме останній фільм

Тарантіно написав сценарій для своєї останньої стрічки.

Всесвітньовідомий режисер Квентін Тарантіно працює над своїм останнім фільмом. Про це пише американське видання The Hollywood Reporter, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що Тарантіно вже завершив роботу над сценарієм, проте ще не знайшов студію, яка допоможе екранізувати історію. За даними ЗМІ, сюжет фільму заснований на історії кінокритикині Полін Кель. Ймовірно, за основу візьмуть період, коли вона працювала в Paramount, тому події стрічки відбуватимуться в Лос-Анджелесі 70-років минулого століття.

Зйомки фільму заплановані на осінь 2023 року.

Як повідомляють джерела видання, Тарантіно шукає схожі умови, які були з його попередньою стрічкою “Одного разу в Голлівуді”. Під час зйомок якої, він працював з Sony Pictures. Тоді студія та режисер домовилися, що Тарантіно матиме права на фільм ще 20 років після його виходу.

Зазначимо, що раніше Тарантіно казав, що усі режисери з часом втрачають свій хист, тому він би не хотів створювати провальні фільми, і планує піти на пенсію в 60 років.

Саме в 2023 році Квентіну Тарантіно виповниться 60 років, тому цілком ймовірно, що це дійсно його останній фільм.

Квентін Тарантіно – один із культових режисерів Голлівуду. Його найвідоміші фільми: “Скажені пси” (1992), “Кримінальне чтиво” (1994), “Одного разу в Голлівуді” (2021).

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