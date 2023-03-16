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  • «Уходит на пенсию»: культовый режиссер Квентин Тарантино снимет последний фильм

«Уходит на пенсию»: культовый режиссер Квентин Тарантино снимет последний фильм

Сегодня 14:43
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Тарантино написал сценарий своей последней киноленты.

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Всемирно-известный режиссер Квентин Тарантино работает над своим последним фильмом. Об этом пишет американское издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Тарантино уже завершил работу над сценарием, но еще не нашел студию, которая поможет экранизировать историю. По данным СМИ, сюжет фильма основан на истории кинокритика Полин Кель. Вероятно, за основу примут период, когда она работала в Paramount, поэтому события ленты будут проходить в Лос-Анджелесе 70-х годов прошлого века.

Съемки фильма намечены на осень 2023 года.

Как сообщают источники издания, Тарантино ищет схожие условия, которые были с его предыдущей лентой «Однажды в Голливуде». Во время съемок которой он работал с Sony Pictures. Тогда студия и режиссер договорились, что Тарантино будет иметь право на фильм еще 20 лет после его выхода.

Отметим, что ранее Тарантино говорил, что все режиссеры со временем теряют свои способности, поэтому он не хотел бы создавать провальные фильмы, и планирует уйти на пенсию в 60 лет.

Именно в 2023 году Квентину Тарантино исполнится 60 лет, поэтому скорее всего, это действительно его последний фильм.

Квентин Тарантино – один из культовых режиссеров Голливуда. Его самые известные фильмы: «Бешеные псы» (1992), «Криминальное чтиво» (1994), «Однажды в Голливуде» (2021).

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