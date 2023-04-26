“Інопланетяни” знову накидали сміття біля озера Курячого в Дніпрі

Озеро Куряче – досить популярна зона відпочинку в Дніпрі. Тільки нещодавно там провели велике прибирання, так вже хтось сильно насмітив. Про це розповів дніпрянин в спільноті “Наш лівобережний”.
Містянин зазначив, що тут прибирають кожного року, але щоразу якість “інопланетяни” скидають купу сміття.
Озеро Куряче. А було ж красиво. Як шкода що якість інопланетяни постійно прилітають на озеро Куряче і вивалюють своє сміття на берег. Кілька років поспіль місцеві організовую еко-акції по прибиранню територій озера, зробили навіть невеличкий пляжик, але ж ці інопланетяни. Як думаєте варто у цю неділю зробити ще одну спробу привести до ладу невеличку ділянку біля озера? – пише дніпрянин.
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