Голодні ігри-2: черги біля McDonald’s у Дніпрі знову збираються

Якщо вчора від самого ранку перед ресторанами вишикувалися багатометрові черги, то сьогодні вранці було пусто. Люди, напевно, ще не зголодніли.
А от уже в обід черги почали з’являтися.
Фото та відео опублікували у мережі дніпряни.
І люди йдуть та йдуть!
Відео – dimalitvin_photo.
Хм, цікаво, скільки ще днів (чи навіть тижнів) так буде?!
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