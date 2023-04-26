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Голодні ігри-2: черги біля McDonald’s у Дніпрі знову збираються

Сьогодні 13:51
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Сьогодні - другий день роботи закладів McDonald’s у Дніпрі після річної перерви.

Новости Днепра про Голодні ігри-2: черги біля McDonald’s у Дніпрі знову збираються

Якщо вчора від самого ранку перед ресторанами вишикувалися багатометрові черги, то сьогодні вранці було пусто. Люди, напевно, ще не зголодніли.

А от уже в обід черги почали з’являтися.

Новости Днепра про Голодні ігри-2: черги біля McDonald’s у Дніпрі знову збираються

Фото – ТГ-канал “Дніпро оперативний”.

Фото та відео опублікували у мережі дніпряни.

І люди йдуть та йдуть! 

Новости Днепра про Голодні ігри-2: черги біля McDonald’s у Дніпрі знову збираються

Фото – ТГ-канал “Труха. Дніпро”.

Відео – dimalitvin_photo. 

Хм, цікаво, скільки ще днів (чи навіть тижнів) так буде?!

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Новости Днепра про Голодні ігри-2: черги біля McDonald’s у Дніпрі знову збираютьсяУкраїнська

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