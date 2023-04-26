Ажіотаж зник: у другий день відкриття McDonald’s у Дніпрі спорожніли (ФОТО)

Від самого ранку містяни вишикувалися у величезні черги, щоб скуштувати довгоочікуваний БігМак. Деякі дніпряни навіть прийшли о 5 ранку, щоб стати першими відвідувачами.
Крім того, через черги на McDrive учора паралізувало рух транспорту на проспектах Гагаріна та Слобожанському.
Сьогодні – о, диво – McDonald’s спорожніли – людей майже немає.
Каси майже порожні, місця для сидіння – багато.
Фото – ТГ-канал “Дніпро обласний”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра подякував McDonald`s: “Ще один промінчик надії”.
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