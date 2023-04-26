Ажіотаж зник: у другий день відкриття McDonald’s у Дніпрі спорожніли (ФОТО)

У вівторок, 25 квітня, у Дніпрі після річної перерви відкрилися McDonald's.

Від самого ранку містяни вишикувалися у величезні черги, щоб скуштувати довгоочікуваний БігМак. Деякі дніпряни навіть прийшли о 5 ранку, щоб стати першими відвідувачами.

Крім того, через черги на McDrive учора паралізувало рух транспорту на проспектах Гагаріна та Слобожанському.

Сьогодні – о, диво – McDonald’s спорожніли – людей майже немає.

Каси майже порожні, місця для сидіння – багато.

Фото – ТГ-канал “Дніпро обласний”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра подякував McDonald`s: “Ще один промінчик надії”.

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