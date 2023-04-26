Голодные игры-2: очереди возле McDonald’s в Днепре снова собираются

Если вчера с самого утра перед ресторанами выстроились многометровые очереди, то сегодня утром было пусто. Люди, наверное, еще не проголодались.
А вот уже в обед очереди стали появляться.
Фото и видео опубликовали в сети днепряне.
Люди все идут и идут!
Видео – dimalitvin_photo.
Хм, интересно, сколько еще дней (или недель) так будет?!
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