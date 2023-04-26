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Голодные игры-2: очереди возле McDonald’s в Днепре снова собираются

Сегодня 13:51
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Сегодня – второй день работы заведений McDonald's в Днепре после годового перерыва.

Новости Днепра про Голодные игры-2: очереди возле McDonald's в Днепре снова собираются

Если вчера с самого утра перед ресторанами выстроились многометровые очереди, то сегодня утром было пусто. Люди, наверное, еще не проголодались.

А вот уже в обед очереди стали появляться. 

Новости Днепра про Голодные игры-2: очереди возле McDonald's в Днепре снова собираются

Фото – ТГ-канал «Днепр оперативный».

Фото и видео опубликовали в сети днепряне.

Люди все идут и идут!

Новости Днепра про Голодные игры-2: очереди возле McDonald's в Днепре снова собираются

Фото – ТГ-канал “Труха. Днепр».

Видео – dimalitvin_photo.

Хм, интересно, сколько еще дней (или недель) так будет?!

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Новости Днепра про Голодные игры-2: очереди возле McDonald's в Днепре снова собираютсяУкраїнська Новости Днепра про Голодные игры-2: очереди возле McDonald's в Днепре снова собираютсяРусский

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