У Дніпрі розшукали двох братиків, яких з лікарні викрала мама: де були діти

Дітей, яких викрали з лікарні, знайшли.

У Дніпрі відшукали двох братиків, яких викрали з лікарні. Про це повідомили в поліції.

Про зникнення 1-річного Ельдара та 5-річного Петра стало відомо 19 квітня. Тоді в поліції почали пошуки хлопчиків та попросили допомоги в містян.

Малих вилучили з родини та шпиталізували до медзакладу, щоб обстежити. Але згодом, їхня мама, яку позбавили батьківських прав, викрала дітей з лікарні. Більше тижня про місцезнаходження братиків нічого не було відомо.

Сьогодні, 26 квітня, в поліції повідомили, що дітей знайшли. Вони живі, з ними все добре. Правоохоронці не уточнили, де саме перебували діти весь цей час, але в місцевих телеграм-каналах повідомляли, що ймовірно, їхня мама змушувала своїх синів жебракувати. Таким чином, вона хотіла заробити.

Читайте також:

Українська

Автор: