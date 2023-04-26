Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі розшукали двох братиків, яких з лікарні викрала мама: де були діти

У Дніпрі розшукали двох братиків, яких з лікарні викрала мама: де були діти

Сьогодні 12:13
просмотров

Дітей, яких викрали з лікарні, знайшли.

Новости Днепра про У Дніпрі розшукали двох братиків, яких з лікарні викрала мама: де були діти

У Дніпрі відшукали двох братиків, яких викрали з лікарні. Про це повідомили в поліції. 

Про зникнення 1-річного Ельдара та 5-річного Петра стало відомо 19 квітня. Тоді в поліції почали пошуки хлопчиків та попросили допомоги в містян. 

Малих вилучили з родини та шпиталізували до медзакладу, щоб обстежити. Але згодом, їхня мама, яку позбавили батьківських прав, викрала дітей з лікарні. Більше тижня про місцезнаходження братиків нічого не було відомо. 

Сьогодні, 26 квітня, в поліції повідомили, що дітей знайшли. Вони живі, з ними все добре. Правоохоронці не уточнили, де саме перебували діти весь цей час, але в місцевих телеграм-каналах повідомляли, що ймовірно, їхня мама змушувала своїх синів жебракувати. Таким чином, вона хотіла заробити.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі розшукали двох братиків, яких з лікарні викрала мама: де були дітиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Будинок із тріщиною, але стан житловий: як виглядає однокімнатна квартира за 374 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:32
    Будинок із тріщиною, але стан житловий: як виглядає однокімнатна квартира за 374 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

    Купити однокімнатну квартиру в Дніпрі трохи більш ніж за 500…

    Ажіотаж зник: у другий день відкриття McDonald’s у Дніпрі спорожніли (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:59
    Ажіотаж зник: у другий день відкриття McDonald’s у Дніпрі спорожніли (ФОТО)

    У вівторок, 25 квітня, у Дніпрі після річної перерви відкрилися…

    “Якщо ви тут будете, то ніхто не ходитиме”: у Дніпрі стався конфлікт між власницею клубу та співробітниками ТЦК
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    “Якщо ви тут будете, то ніхто не ходитиме”: у Дніпрі стався конфлікт між власницею клубу та співробітниками ТЦК

    У Дніпрі стався конфлікт з працівниками ТЦК в одному із…

    Приміські потяги, який курсують до Дніпра, змінили графік руху: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:56
    Приміські потяги, який курсують до Дніпра, змінили графік руху: подробиці

    Деякі приміські потяги змінили розклад руху.

    Наверх