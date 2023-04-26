«Инопланетяне» снова набросали мусор у озера Курячего в Днепре

В Днепре снова навалили мусор у озера Куриного.

Озеро Куриное – довольно популярная зона отдыха в Днепре. Только недавно там провели большую уборку, так уж кто-то сильно насорил. Об этом рассказал днепрянин в сообществе «Наш левобережный».

Горожанин отметил, что здесь убирают каждый год, но каждый раз какие-то «инопланетяне» сбрасывают кучу мусора.

Озеро Куриное. А ведь было красиво. Как жаль, что качество инопланетяне постоянно прилетают на озеро Куриное и вываливают свой мусор на берег. Несколько лет подряд местные организую эко-акции по уборке территорий озера, сделали даже небольшой пляжик, а ведь эти инопланетяне. Как думаете стоит в это воскресенье сделать еще одну попытку привести в порядок небольшой участок у озера? – пишет днепрянин.

Мусора действительно много и уже даже не заметно, что кто-то здесь недавно убирал. На берегу валяется старая одежда, пакеты и даже разбитая мебель.

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