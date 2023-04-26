У Дніпрі на Центральному мосту сталася ДТП: рух сильно ускладнено

Про це повідомляє Ситуаційний центр.
У середу, 26 квітня, на Центральному мосту сталася ДТП. Попередньо, постраждалих немає, але сильно пошкоджений один із автомобілів. На місце викликали патрульних.
Через ДТП сильно ускладнений рух в бік лівого берега. У Ситуаційному центрі радять обирати інший маршрут.
Нагадаємо, раніше ми писали про ДТП у Жовтих Водах. Рятувальникам довелося вирізати із салону водія, який застряг всередині. А вчора на Перемозі сталася ДТП біля Макдональдза, де весь день були шалені затори.
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