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У Дніпрі на Центральному мосту сталася ДТП: рух сильно ускладнено

Сьогодні 14:39
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У Дніпрі сталася ДТП на Центральному мосту.

Новости Днепра про У Дніпрі на Центральному мосту сталася ДТП: рух сильно ускладнено

Про це повідомляє Ситуаційний центр. 

У середу, 26 квітня, на Центральному мосту сталася ДТП. Попередньо, постраждалих немає, але сильно пошкоджений один із автомобілів. На місце викликали патрульних. 

Через ДТП сильно ускладнений рух в бік лівого берега. У Ситуаційному центрі радять обирати інший маршрут. 

Нагадаємо, раніше ми писали про ДТП у Жовтих Водах. Рятувальникам довелося вирізати із салону водія, який застряг всередині. А вчора на Перемозі сталася ДТП біля Макдональдза, де весь день були шалені затори. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Центральному мосту сталася ДТП: рух сильно ускладненоУкраїнська

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