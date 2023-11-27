Інопланетні софіти: у Дніпрі зафіксували рідкісне атмосферне явище (ФОТО)

У небі над Дніпром помітили "сонячний стовп".

Надвечір 27 листопада, під час заходу сонця, дніпряни помітили незвичне явище. На обрії виднівся стовп світла, який тягнувся до неба. Чарівні світлини виклали у спільноті “Файне місто Дніпро”.

Автор фото назвав це “світловим стовпом” і те, що вдалося зафіксувати на камеру дійсно стовп, але “сонячний”. Фіолетовий “лазер”, який можна було побачити під час заходу сонця, дуже схожий на гало. Іноді схожі візуальні явища називають “інопланетними софітами”.

Гало це атмосферне явище – райдуга у формі кола, яка іноді виникає навколо місяця та сонця, коли світло відбиваючись від шарів атмосфери заломлюється і розсіюється. Втім на фото саме “сонячний стовп”, який зустрічається досить рідко.

Потрібно розрізняти “світловий” та “сонячні” стовпи. Перший може виникнути навіть від міських ламп вуличного освітлення. Проте фізика виникнення обох та ж сама – відбите світло від пласких кристалів льоду в атмосфері.

У Дніпрі бачили саме сонячний стовп, який відбивався від сонця під час його заходу. Це досить рідкісне явище. А ось “світлові” стовпи доволі часто формуються навколо місяця, міських вогнів та інших яскравих джерел світла.

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