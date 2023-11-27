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  • Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)

Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)

Сегодня 17:14
просмотров

В небе над Днепром был замечен "солнечный столб".

Новости Днепра про Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)

К вечеру 27 ноября, во время заката, днепряне заметили необычное явление. На горизонте виднелся столб света, тянувшийся к небу. Волшебные фотографии выложили в сообществе «Файне місто Днепр».

Автор фото назвал это «световым столбом» и то, что удалось зафиксировать на камеру действительно столб, но «солнечный». Фиолетовый «лазер», который можно было увидеть во время заката, очень похож на гало. Иногда схожие визуальные явления называют «инопланетными софитами».

Гало это атмосферное явление – радуга в форме круга, иногда возникающая вокруг луны и солнца, когда свет отражаясь от слоев атмосферы преломляется и рассеивается. Впрочем, на фото именно «солнечный столб», который встречается довольно редко.

Нужно различать «световые» и «солнечные» столбы. Первое может возникнуть даже от городских ламп уличного освещения. Однако физика возникновения обоих та же — отраженный свет от плоских кристаллов льда в атмосфере.

В Днепре видели именно солнечный столб, отражавшийся от солнца во время его заката. Это довольно редкое явление. А вот «световые» столбы довольно часто формируются вокруг луны, городских огней и других ярких источников света.

Новости Днепра про Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)

Новости Днепра про Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)

Новости Днепра про Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)

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Новости Днепра про Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)Українська Новости Днепра про Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)Русский

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