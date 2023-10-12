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Ідентифікували всіх загиблих внаслідок удару по кафе на Харківщині: росіяни вбили 59 людей

Сьогодні 13:28
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5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області.

Новости Днепра про Ідентифікували всіх загиблих внаслідок удару по кафе на Харківщині: росіяни вбили 59 людей

Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок цього удару – прямим влучанням “Іскандера” росіяни вбили 59 людей.

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Усі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Усі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь, – зазначив він.

За його словами, 19 загиблих ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій.

Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20 частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів. Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам’ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару, – написав Клименко.

Новости Днепра про Ідентифікували всіх загиблих внаслідок удару по кафе на Харківщині: росіяни вбили 59 людей

Не пробачимо. Помстимося!

Нагадаємо, раніше ми писали, що ракету на односельчан в селищі на Харківщині навели двоє братів-зрадників. 

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Новости Днепра про Ідентифікували всіх загиблих внаслідок удару по кафе на Харківщині: росіяни вбили 59 людейУкраїнська

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