Идентифицировали всех погибших в результате удара по кафе в Харьковской области: россияне убили 59 человек

5 октября около 13:25 российские военные обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области.

Удар пришелся на сельский кафе-магазин, куда люди пришли на поминки военного.

Криминалисты полиции идентифицировали всех погибших в результате этого удара – прямым попаданием «Искандера» россияне убили 59 человек.

Об этом сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

Все жертвы – местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все – гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений, – отметил он.

По его словам, 19 погибших были идентифицированы с помощью мобильных ДНК-лабораторий.

Одного из погибших – 60-летнего мужчину – криминалисты установили по 20 частям тела. Еще двух человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из жилищ погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей. Нам важно было установить имя каждого погибшего, сохранить память о них и зафиксировать всех жертв российского удара, – написал Клименко.

Не простим. Отомстим!

Напомним, ранее мы писали, что ракету на односельчан в селе Харьковской области навели двое братьев-предателей.

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