Идентифицировали всех погибших в результате удара по кафе в Харьковской области: россияне убили 59 человек

Удар пришелся на сельский кафе-магазин, куда люди пришли на поминки военного.
Криминалисты полиции идентифицировали всех погибших в результате этого удара – прямым попаданием «Искандера» россияне убили 59 человек.
Об этом сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.
Все жертвы – местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все – гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений, – отметил он.
По его словам, 19 погибших были идентифицированы с помощью мобильных ДНК-лабораторий.
Одного из погибших – 60-летнего мужчину – криминалисты установили по 20 частям тела. Еще двух человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из жилищ погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей. Нам важно было установить имя каждого погибшего, сохранить память о них и зафиксировать всех жертв российского удара, – написал Клименко.
Не простим. Отомстим!
Напомним, ранее мы писали, что ракету на односельчан в селе Харьковской области навели двое братьев-предателей.
Читайте также:
Автор:
Эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году, из-за…
Выросло количество погибших в результате удара по Никополю.
Под завалами спасатели еще ищут людей.
В настоящее время количество жертв среди граждан Украины – три…
Искусственный интеллект способен не только помочь в поиске информации, написании текстов, кода или учебе, он также может «показать», как может выглядеть город в будущем или «превратить» живого человека в мультяшного героя.
Днепр применяет комплексный подход, чтобы поддерживать порядок на улицах.
Четырнадцать украинских вузов вошли в рейтинг World University Rankings 2024. Среди них один расположен в Днепре.
Новое название, но старые проблемы.
Эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году, из-за вероятных массированных обстрелов энергосистемы российскими агрессорами.
Жительниц Днепропетровщины призывают проходить маммографию.
Зима близко...
Полиция хочет усилить ответственность за работу заведений во время комендантского часа.
Без паники!
Оперативники задержали злоумышленника.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!