І у вихідні: як у вересні працюватиме ботсад Дніпра

Для всіх поціновувачів ботсаду є хороша новина – у вересні він працюватиме і по суботах – 16 та 30 вересня.
Про це повідомили на сторінці ботанічного саду у Facebook.
У вересні ботанічний сад буде відкритий для відвідування не тільки по буднях, а також додатково дві суботи: 16 та 30 вересня. У ці дні буде відкрита експозиційна оранжерея, а по території саду плануються екскурсії. Чекаємо на Вас! Більш детальна інформація буде надана у наступні тижні, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, у будні ботсад працює з 9:00 до 15:00. Вхід для дорослих – 45 грн, для дітей – 15 грн. Є знижки для переселенців та учасників бойових дій.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ботсаду ДНУ оселилися павичі, але є нюанс.
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Для всіх поціновувачів ботсаду є хороша новина – у вересні…
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