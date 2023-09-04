И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра

Для всех ценителей ботсада есть хорошая новость – в сентябре он будет работать и по субботам – 16 и 30 сентября.
Об этом сообщили на странице ботанического сада в Facebook.
В сентябре ботанический сад будет открыт для посещения не только в будние дни, а также дополнительно две субботы: 16 и 30 сентября. В эти дни будет открыта экспозиционная оранжерея, а по территории сада планируются экскурсии. Ждем Вас! Более подробная информация будет предоставлена в следующие недели, – говорится в сообщении.
Отметим, в будни ботсад работает с 9:00 до 15:00. Вход для взрослых – 45 грн, для детей – 15 грн. Есть скидки для переселенцев и участников боевых действий.
Напомним, ранее мы писали, что в ботсаду ДНУ поселились павлины, но есть нюанс.
Читайте также:
Автор:
Раньше в парках Днепра было большое количество фонтанов. Возле них…
В Днепре утром на "зебре" сбили школьницу.
В Днепре опубликовали график каникул у школьников.
В Каменском 37-летний мужчина чуть не умер, подавившись куском мяса.
Раньше в парках Днепра было большое количество фонтанов. Возле них устанавливали лавочки, чтобы люди в жаркую погоду могли отдохнуть у воды. Часть фонтанов в парках существует до сих пор, но в их чашах нет скульптур и нет воды.
Жители Кривого Рога воровали деньги за карты украинцев.
В Днепре утром на "зебре" сбили школьницу.
В Днепре опубликовали график каникул у школьников.
В Каменском 37-летний мужчина чуть не умер, подавившись куском мяса.
Вчера, 3 сентября, в Днепре произошел несчастный случай.
Из-за этого поезд существенно задерживается.
Эти крысы не обычные.
Вчера, 3 сентября, на улице Березинской горела квартира на восьмом этаже двенадцатиэтажного жилого дома.
Россияне снова терроризируют Днепропетровскую область.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!