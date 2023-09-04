Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра

Сегодня 12:32
просмотров

Жители и гости Днепра очень полюбили ботанический сад ДНУ. Там можно и насладиться невероятно красивыми растениями, и просто отдохнуть душой и телом.

Новости Днепра про И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра

Для всех ценителей ботсада есть хорошая новость – в сентябре он будет работать и по субботам – 16 и 30 сентября.

Об этом сообщили на странице ботанического сада в Facebook.

В сентябре ботанический сад будет открыт для посещения не только в будние дни, а также дополнительно две субботы: 16 и 30 сентября. В эти дни будет открыта экспозиционная оранжерея, а по территории сада планируются экскурсии. Ждем Вас! Более подробная информация будет предоставлена в следующие недели, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра

Отметим, в будни ботсад работает с 9:00 до 15:00. Вход для взрослых – 45 грн, для детей – 15 грн. Есть скидки для переселенцев и участников боевых действий.

Напомним, ранее мы писали, что в ботсаду ДНУ поселились павлины, но есть нюанс.

Читайте также:

Новости Днепра про И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад ДнепраУкраїнська Новости Днепра про И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад ДнепраРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:37
Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Раньше в парках Днепра было большое количество фонтанов. Возле них…

В Днепре в первый день очного обучения на «зебре» сбили ребенка, который шел в школу
Новости Днепра
Сегодня 11:37
В Днепре в первый день очного обучения на «зебре» сбили ребенка, который шел в школу

В Днепре утром на "зебре" сбили школьницу.

Осенние, зимние и весенние каникулы в Днепре: даты и продолжительность
Новости Днепра
Сегодня 11:19
Осенние, зимние и весенние каникулы в Днепре: даты и продолжительность

В Днепре опубликовали график каникул у школьников.

Подавился мясом: в Каменском спасали мужчину от смерти
Новости Днепра
Сегодня 10:32
Подавился мясом: в Каменском спасали мужчину от смерти

В Каменском 37-летний мужчина чуть не умер, подавившись куском мяса.

Последние новости

Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)
Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Раньше в парках Днепра было большое количество фонтанов. Возле них устанавливали лавочки, чтобы люди в жаркую погоду могли отдохнуть у воды. Часть фонтанов в парках существует до сих пор, но в их чашах нет скульптур и нет воды.

Сегодня 12:37
2
просмотров
Украинцы теряют доступ к своим картам «ПриватБанка» из-за мошенников из Кривого Рога: детали
Украинцы теряют доступ к своим картам «ПриватБанка» из-за мошенников из Кривого Рога: детали

Жители Кривого Рога воровали деньги за карты украинцев.

Сегодня 12:21
1
просмотров
В Днепре в первый день очного обучения на «зебре» сбили ребенка, который шел в школу
В Днепре в первый день очного обучения на «зебре» сбили ребенка, который шел в школу

В Днепре утром на "зебре" сбили школьницу.

Сегодня 11:37
2
просмотров
Осенние, зимние и весенние каникулы в Днепре: даты и продолжительность
Осенние, зимние и весенние каникулы в Днепре: даты и продолжительность

В Днепре опубликовали график каникул у школьников.

Сегодня 11:19
1
просмотров
Подавился мясом: в Каменском спасали мужчину от смерти
Подавился мясом: в Каменском спасали мужчину от смерти

В Каменском 37-летний мужчина чуть не умер, подавившись куском мяса.

Сегодня 10:32
4
просмотров
В Днепре мужчина наткнулся затылком на металлический штырь
В Днепре мужчина наткнулся затылком на металлический штырь

Вчера, 3 сентября, в Днепре произошел несчастный случай.

Сегодня 10:00
11
просмотров
Пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов: что известно
Пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов: что известно

Из-за этого поезд существенно задерживается.

Сегодня 09:39
9
просмотров
Стали местными «звездами»: в Кривом Роге на улице живет семья крыс
Стали местными «звездами»: в Кривом Роге на улице живет семья крыс

Эти крысы не обычные.

Сегодня 09:00
7
просмотров
В Днепре на Березинской горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина
В Днепре на Березинской горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Вчера, 3 сентября, на улице Березинской горела квартира на восьмом этаже двенадцатиэтажного жилого дома.

Сегодня 08:30
6
просмотров
Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе: есть попадание
Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе: есть попадание

Россияне снова терроризируют Днепропетровскую область.

Сегодня 07:46
16
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх