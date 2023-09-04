И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра

Жители и гости Днепра очень полюбили ботанический сад ДНУ. Там можно и насладиться невероятно красивыми растениями, и просто отдохнуть душой и телом.

Для всех ценителей ботсада есть хорошая новость – в сентябре он будет работать и по субботам – 16 и 30 сентября.

Об этом сообщили на странице ботанического сада в Facebook.

В сентябре ботанический сад будет открыт для посещения не только в будние дни, а также дополнительно две субботы: 16 и 30 сентября. В эти дни будет открыта экспозиционная оранжерея, а по территории сада планируются экскурсии. Ждем Вас! Более подробная информация будет предоставлена в следующие недели, – говорится в сообщении.

Отметим, в будни ботсад работает с 9:00 до 15:00. Вход для взрослых – 45 грн, для детей – 15 грн. Есть скидки для переселенцев и участников боевых действий.

Напомним, ранее мы писали, что в ботсаду ДНУ поселились павлины, но есть нюанс.

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