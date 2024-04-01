Хотів відсоток від “бойових” за допомогу в їх отриманні: у Дніпрі офіцер НГУ вимагав хабар від підлеглого

У Дніпрі офіцеру повідомили про підозру за хабар від підлеглого.

Начальник відділення по роботі з особовим складом батальйону розповів військовослужбовцю, що за 10 тис. грн зможе “повпливати” на командира батальйону щодо включення солдата до списку військових, залучених у здійсненні бойових або інших спеціальних завдань.

Перебуваючи у цьому списку, військовий міг отримувати надбавку до зарплати у розмірі щонайменше 15 тисяч гривень щомісячно. Натомість офіцер хотів отримувати відсоток від “бойових” солдата у розмірі до 10 тисяч гривень кожного місяця.

Проте, після розмови з майором, солдат звернувся до працівників правоохоронного органу з відповідною заявою про вчинення злочину. Правоохоронці викрили підозрюваного під час одержання коштів.

Усвідомлюючи протиправний характер дій офіцера, солдат звернувся до працівників правоохоронного органу з відповідною заявою про вчинення злочину. Правоохоронці викрили підозрюваного під час одержання коштів, – йдеться у повідомленні Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Східного регіону.

Нині слідство триває. Офіцеру, який просив хабар, оголосили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

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