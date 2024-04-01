Хотел процент от «боевых» за помощь в их получении: в Днепре офицер НГУ требовал взятку от подчиненного

Начальник отделения по работе с личным составом батальона рассказал военнослужащему, что за 10 тыс. грн сможет «повлиять» на командира батальона по включению солдата в список военных, привлеченных в осуществлении боевых или других специальных задач.
Находясь в этом списке, военный мог получать прибавку к зарплате в размере не менее 15 тысяч гривен ежемесячно. В то же время офицер хотел получать процент от «боевых» солдата в размере до 10 тысяч гривен каждый месяц.
Однако после разговора с майором солдат обратился к работникам правоохранительного органа с соответствующим заявлением о совершении преступления. Правоохранители разоблачили подозреваемого при получении средств.
Осознавая противоправный характер действий офицера, солдат обратился к работникам правоохранительного органа с соответствующим заявлением о совершении преступления. Правоохранители разоблачили подозреваемого при получении средств, — говорится в сообщении Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
В настоящее время следствие продолжается. Офицеру, просившему взятку, объявили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
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