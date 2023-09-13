Ходи під будинком та дзвін монет у пустій кімнаті: таємнича історія будинку на Вернадського у Дніпрі (ФОТО)

Старовинні будівлі Дніпра таять у собі багато таємниць та міських легенд. Чи все те, що про них розповідають – сказати складно, документального підтвердження цим легендам немає.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію одного з будинків на вулиці Вернадського у Дніпрі.

Одна з найстародавніших вулиць Дніпра – Нововодворянська, сьогодні названа на честь академіка Володимира Вернадського. Ще до будівництва міста в цьому районі була козацька слобода Половиця. Населяли її переважно козаки, взимку ходили до річки вудити рибу, влітку займалися вирощуванням овочів та фруктів на своїх ділянках. Поселення було невеликим, будинків було дуже мало. Неподалік у своєму маєтку мешкав козак Лазар Глоба. Згідно з місцевими легендами, саме козаками було розроблено систему підземних ходів під слободою. Вони могли, не привертаючи зайвої уваги, переміщатися в маєток Глоби і назад, а також ховали під землею свої цінності. Також згідно з місцевою легендою, пізніше ходами козаків користувалися місцеві масони. На вулиці досі зберігся один із старовинних будинків, зведених у XIX столітті. Згідно з місцевими легендами, він був збудований банкіром, який проживав у сусідньому будинку. Місце було обрано не просто так, бо якраз там був вхід у підземеляя. Будівлю було зведено виключно для потреб масонів.

Тут вони збиралися наради, а також зберігали свої гроші в підземеллі будівлі. Нібито під будівлею знаходилася підземний хід, за допомогою якого можна було як пройти нагору, до парку, так і спуститися в нижню частину міста, до тогочасного готелю «Пальміра» – ще одного місця збору масонів.

Також місцева легенда говорить про те, що у 1900-х роках тут сталася трагедія. Один із прихильників ордену вирішив, що решта учасників ложі масонів не буде проти, якщо він візьме собі трохи грошей зі схованки і проник уночі підземелля. Гроші він не зміг вкрасти, тому що ручки скрині були змащені сильнодіючим отрутою. Зроблено це було для того, щоб вкотре убезпечити гроші від злодіїв. Зберігач грошей відкривав його лише у спеціальних рукавичках із товстої шкіри. Ніхто з членів масонської ложі не знав про цей додатковий захист. Вранці горе-злодія знайшли мертвим на сходах будинку. У нього виявили вкрадені гроші.

З того часу жителі сусідніх будинків казали, що вночі, при вимкненому світлі, періодично бачать у будинку темний силует, який тримає в руках свічку. Деякі навіть подейкують, що проходячи вночі повз будинок можна почути дзвін червінців, які вкрав один із масонів. Подейкують також, що коли масони зрозуміли, що в місті буде революція, вони засипали підземний хід, там же залишили і гроші вважаючи, що зможуть потім повернутися за ними.

Але найімовірніше це просто чергова міська легенда, адже документальних підтверджень того, що трапилося, немає.

Наразі частина будівлі здається в оренду.

Читайте також:

Українська Русский