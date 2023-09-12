Де у Дніпрі знаходився один із найстаріших храмів і що зараз на його місці

Одна з перших церков у Дніпрі з'явилася у 1798 році. Вона була дерев'яна і знаходилась майже за містом. Побудована була на території фабрики для її співробітників, багато років була занедбана. Пізніше на її місці з'явився кам'яний храм, який деякий час був складом та його зруйновали під час окупації Дніпра.

Одна з найстаріших церков у місті знаходилася неподалік нинішнього вокзалу. Тоді це була територія фабрики, а сама церква була збудована з дерева і зовні нагадувала сарай.

Нинішня Старомостова площа у Дніпрі – місце, де раніше знаходилася старовинна дерев’яна церква. Збудували її у 1798 році. Вона знаходилася на території Катеринославської казенної сукняної фабрики на місці одного із сараїв виробництва. Зовні вона дуже на нього була схожа. Храм був названий на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Планувалося, що церква буде тимчасовою, а на її місці потім зведуть кам’яну. Будувалася вона для працівників підприємства. Але простоявши на території фабрики 30 років, церква припинила свою діяльність – сукняна фабрика закрилася і потрапити на її територію стало неможливо.

У 1860-х роках неподалік старої дерев’яної церкви розпочалося будівництво кам’яного храму, сплатив будівництво – торговець лісом купець Новиків. На той час Покровська площа була одним із найжвавіших та найпопулярніших місць у місті. Територію церкви огородили парканом. Поруч розмістили кілька господарських приміщень для працівників храму.

Храм був зведений у найкоротші терміни, а дерев’яну покинуту церкву вирішили не руйнувати, а перенести до передмістя – до села Мануйлівка, сьогодні це місце неподалік житлового масиву Сонячний.

У 1920-х роках кам’яну церкву використовували як склад, а під час Другої світової війни її було зруйновано. Що сталося з дерев’яною церквою – невідомо. Швидше за все, вона також була зруйнована.

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